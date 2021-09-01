В России резко выросли продажи шампанского и игристых вин

Представитель «Азбуки вкуса» сообщил «Ведомостям», что фиксирует рост спроса на шампанское на 12% в I полугодии, а также «повышенный спрос» в июле. Такой рост представитель торговой сети связывает с расширением ассортимента, а также с заявлением Moet Hennessy о прекращении поставок в связи с новыми поправками в закон об обороте алкогольной продукции. Сама компания при этом позже объявила, что возобновит поставки шампанского в Россию под маркировкой «игристое вино».