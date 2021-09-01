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В России резко выросли продажи шампанского и игристых вин

Участники рынка связывают это со сложностями с поездками за границу
Татьяна Морозова
Максим Стулов / Ведомости

Объем продаж шампанского и других игристых вин в I полугодии вырос на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8 млн декалитров, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении России.

Рост продаж отмечают и ритейлеры. Президент Simple Group Максим Каширин заявил «Ведомостям», что компания наблюдает «двузначный рост по всем категориям год к году». По его мнению, рост продаж игристых и шампанских вин может быть связан с ростом продаж в ресторанах и гостиницах в сравнении с аналогичным периодом 2020 г., а также с тем, что «россияне по-прежнему лишены возможности путешествовать за границу». 

«Важные даты – а игристые и шампанские вина это безусловный атрибут праздника – чаще стали отмечать в России. Также мы наблюдаем высокую востребованность категории крепкого алкоголя в сегменте премиум, что указывает на сохранение культуры домашнего потребления после карантинного года», — говорит Каширин.   

Директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз сообщил в беседе с «Ведомостями», что рост спроса на шампанское и другие игристые вина связан с ограничениями на зарубежные путешествия для россиян. «Основные праздники проходят дома, и средний класс остается дома, поэтому продажи игристых и растут», — сказал Дробиз. 

Представитель «Азбуки вкуса» сообщил «Ведомостям», что фиксирует рост спроса на шампанское на 12% в I полугодии, а также «повышенный спрос» в июле. Такой рост представитель торговой сети связывает с расширением ассортимента, а также с заявлением Moet Hennessy о прекращении поставок в связи с новыми поправками в закон об обороте алкогольной продукции. Сама компания при этом позже объявила, что возобновит поставки шампанского в Россию под маркировкой «игристое вино». 

«Стоит отметить, что весной 2020 г. в первую волну пандемии алкоголь показал очень высокий прирост в сети, поэтому сравнение показателей спроса в январе-июне 2021 г. с аналогичным периодом прошлого года —  это сравнение с периодом повышенного спроса», — отметил представитель «Азбуки вкуса». 

Представители X5 Group, «Магнита», «Дикси» «Красного и Белого» и Metro на запросы «Ведомостей» не ответили.

Ранее по теме: Минфин разъяснил правила импорта вин в Россию в связи с «законом о шампанском»
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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