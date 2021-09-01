В России резко выросли продажи шампанского и игристых вин

В России резко выросли продажи шампанского и игристых винУчастники рынка связывают это со сложностями с поездками за границу
Объем продаж шампанского и других игристых вин в I полугодии вырос на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8 млн декалитров, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении России.
Рост продаж отмечают и ритейлеры. Президент Simple Group Максим Каширин заявил «Ведомостям», что компания наблюдает «двузначный рост по всем категориям год к году». По его мнению, рост продаж игристых и шампанских вин может быть связан с ростом продаж в ресторанах и гостиницах в сравнении с аналогичным периодом 2020 г., а также с тем, что «россияне по-прежнему лишены возможности путешествовать за границу».
«Важные даты – а игристые и шампанские вина это безусловный атрибут праздника – чаще стали отмечать в России. Также мы наблюдаем высокую востребованность категории крепкого алкоголя в сегменте премиум, что указывает на сохранение культуры домашнего потребления после карантинного года», — говорит Каширин.
Директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз сообщил в беседе с «Ведомостями», что рост спроса на шампанское и другие игристые вина связан с ограничениями на зарубежные путешествия для россиян. «Основные праздники проходят дома, и средний класс остается дома, поэтому продажи игристых и растут», — сказал Дробиз.
Представитель «Азбуки вкуса» сообщил «Ведомостям», что фиксирует рост спроса на шампанское на 12% в I полугодии, а также «повышенный спрос» в июле. Такой рост представитель торговой сети связывает с расширением ассортимента, а также с заявлением Moet Hennessy о прекращении поставок в связи с новыми поправками в закон об обороте алкогольной продукции. Сама компания при этом позже объявила, что возобновит поставки шампанского в Россию под маркировкой «игристое вино».
«Стоит отметить, что весной 2020 г. в первую волну пандемии алкоголь показал очень высокий прирост в сети, поэтому сравнение показателей спроса в январе-июне 2021 г. с аналогичным периодом прошлого года — это сравнение с периодом повышенного спроса», — отметил представитель «Азбуки вкуса».