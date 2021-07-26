Минфин разъяснил правила импорта вин в Россию в связи с «законом о шампанском»
Министерство финансов подготовило разъяснения по осуществлению импорта винодельческой продукции в Россию в связи со вступлением в силу «закона о шампанском» — поправок в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Они размещены на сайте ведомства.
«Выпуск в обращение на территории России алкогольной продукции осуществляется при наличии декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза. Данные регламенты не устанавливают классификацию видов винодельческой продукции. Для алкогольной продукции с зарегистрированной декларацией о соответствии при условии сохранения неизменных физических, химических и иных свойств продукции возможно осуществить замену в упрощенном режиме», — сообщили в Минфине.
При этом во время замены подобных деклараций для уточнения названий продукции не требуется заново проводить исследования и измерения в лаборатории, добавили в министерстве. Подать заявку на регистрацию новой декларации можно через сервис Росаккредитации. Регистрация проводится на безвозмездной основе.
2 июля президент России Владимир Путин подписал поправки в 171-ФЗ о регулировании алкогольной продукции. Согласно изменениям, теперь наименование «шампанское» можно использовать лишь для российских товаров, тогда как импортные вина нужно переименовать в «игристое вино». Следовательно, необходимо убрать слово «шампанское» с бутылок импортного производства, а точнее с контрэтикеток, обычно расположенных на обратной стороне бутылки, и внести изменения в сопроводительную документацию. Изменения вступили в силу 6 июля.