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Минфин разъяснил правила импорта вин в Россию в связи с «законом о шампанском»

Ведомости

Министерство финансов подготовило разъяснения по осуществлению импорта винодельческой продукции в Россию в связи со вступлением в силу «закона о шампанском» — поправок в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Они размещены на сайте ведомства.

«Выпуск в обращение на территории России алкогольной продукции осуществляется при наличии декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза. Данные регламенты не устанавливают классификацию видов винодельческой продукции. Для алкогольной продукции с зарегистрированной декларацией о соответствии при условии сохранения неизменных физических, химических и иных свойств продукции возможно осуществить замену в упрощенном режиме», — сообщили в Минфине. 

При этом во время замены подобных деклараций для уточнения названий продукции не требуется заново проводить исследования и измерения в лаборатории, добавили в министерстве. Подать заявку на регистрацию новой декларации можно через сервис Росаккредитации. Регистрация проводится на безвозмездной основе. 

2 июля президент России Владимир Путин подписал поправки в 171-ФЗ о регулировании алкогольной продукции. Согласно изменениям, теперь наименование «шампанское» можно использовать лишь для российских товаров, тогда как импортные вина нужно переименовать в «игристое вино». Следовательно, необходимо убрать слово «шампанское» с бутылок импортного производства, а точнее с контрэтикеток, обычно расположенных на обратной стороне бутылки, и внести изменения в сопроводительную документацию. Изменения вступили в силу 6 июля.

Ранее по теме: Власти Франции в ответ на российский закон напомнили о происхождении слова «шампанское»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных