Власти Франции в ответ на российский закон напомнили о происхождении слова «шампанское»
Слово «шампанское» исторически связано с Францией, так как происходит от названия области Шампань, заявил в эфире Sud Radio министр сельского хозяйства страны Жюльен Денорманди, комментируя новый российский закон о запрете применения данного наименования для зарубежной продукции.
«Позиция Франции очень ясна. Слово шампанское появилось от Шампани. Но оно используется другими странами, и иногда другие страны говорят: шампанское — это мы, а вы, Франция, — это не шампанское», — сказал он. Денорманди отметил, что Минсельхоз осведомлен о ситуации в России. Он подчеркнул, что ведомство внимательно следит за происходящим.
2 июля президент России Владимир Путин подписал поправки в 171-ФЗ о регулировании алкогольной продукции. Согласно изменениям, теперь наименование «шампанское» можно использовать лишь для российских товаров, тогда как вина из французского региона Шампань нужно переименовать в «игристое вино».
Как стало известно «Ведомостям» ранее, в связи с изменениями в закон компания «Моет Хеннеси дистрибьюшн рус» направила российским партнерам письмо о решении приостановить поставки своей продукции в Россию. После этого Bloomberg со ссылкой на заявление Moët & Hennessy сообщил, что компания согласилась использовать для своих напитков наименование «игристое вино».
При этом Еврокомиссия выступила против нового российского закона. Там выразили обеспокоенность из-за данных норм и предупредили об их влиянии на экспорт вин.