Власти Франции в ответ на российский закон напомнили о происхождении слова «шампанское»

«Позиция Франции очень ясна. Слово шампанское появилось от Шампани. Но оно используется другими странами, и иногда другие страны говорят: шампанское — это мы, а вы, Франция, — это не шампанское», — сказал он. Денорманди отметил, что Минсельхоз осведомлен о ситуации в России. Он подчеркнул, что ведомство внимательно следит за происходящим.