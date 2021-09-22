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Forbes представил рейтинг бизнесменов с самыми высокими доходами за 2020 год

Ведомости

Forbes составил рейтинг российских бизнесменов с самыми большими доходами за 2020 г. В отличие от списка богатейших бизнесменов, где оценивается стоимость их активов, здесь учитывались «реальные» средства, полученные ими за продажу активов или в виде дивидендов, уточнило издание.

В основе расчета — суммы от проданных активов и дивидендов, полученных предпринимателями или связанными с ними компаниями с 18 марта 2020 г. по 5 марта 2021 г. Журнал оценил доходы бизнесменов до вычета налогов, расходов на обслуживание кредитов и комиссий. Сделки и транзакции в рублях конвертировались в доллары по курсу на момент их совершения. Сделки по продаже личного имущества не учитывались.

Первое место в рейтинге занял основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов. За 2020 г. его доход вырос на 25% — до $1,7 млрд. Большая часть этой суммы пришлась на дивиденды «Северстали». Также бизнесмен получил дивиденды TUI и Nordgold и средства от продажи акций Tele2.

В список также вошли:

- Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин ($1,48 млрд);

- Основной акционер USM Алишер Усманов ($1,43 млрд);

- Президент «Лукойла» Вагит Алекперов ($1,14 млрд);

- Член Совета Федерации Сулейман Керимов ($922 млн);

- Президент «Интерроса» и «Норникеля» Владимир Потанин ($897 млн);

- Депутат Госдумы, младший партнер Алишера Усманова в USM Holdings Андрей Скоч и семья ($875 млн);

- Председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников ($828 млн);

- Член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко ($788 млн);

- Основной владелец инвестиционной компании Millhouse Роман Абрамович ($645 млн).

В начале августа Bloomberg составил рейтинг 500 людей мира с наибольшими состояниями. В него попали 24 россиянина. По данным агентства, их общее состояние за год выросло более чем на $40 млрд.

Ранее по теме: Состояние богатейших россиян за год выросло более чем на $40 млрд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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