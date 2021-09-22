Forbes представил рейтинг бизнесменов с самыми высокими доходами за 2020 год

В основе расчета — суммы от проданных активов и дивидендов, полученных предпринимателями или связанными с ними компаниями с 18 марта 2020 г. по 5 марта 2021 г. Журнал оценил доходы бизнесменов до вычета налогов, расходов на обслуживание кредитов и комиссий. Сделки и транзакции в рублях конвертировались в доллары по курсу на момент их совершения. Сделки по продаже личного имущества не учитывались.