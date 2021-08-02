Состояние богатейших россиян за год выросло более чем на $40 млрд

В то же время у пяти бизнесменов из рейтинга Bloomberg состояние за год сократилось. Сильнее всего ― на $886 млн ― у члена советов директоров «Еврохима» и СУЭК Андрея Мельниченко. Его состояние снизилось до $17,2 млрд. Далее следуют основательница Wildberries Татьяна Бакальчук (-$731 млн до $8,35 млрд), председатель наблюдательного совета «Альфа-групп» Михаил Фридман (-$707 млн до $13,7 млрд), члены наблюдательного совета «Альфа-групп» Герман Хан (-$428 млн до $9,36 млрд) и Алексей Кузьмичев (-$355 млн до $7,06 млрд).