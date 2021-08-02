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Состояние богатейших россиян за год выросло более чем на $40 млрд

Ведомости

Общее состояние богатейших бизнесменов России за год выросло более чем на $40 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index на 2 августа.

В рейтинг агентства попали 500 людей мира с наибольшими состояниями. Среди них оказались 24 россиянина. Сильнее всего увеличилось состояние основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова, который, по данным Forbes, является самым богатым бизнесменом России. В целом сильнее всего свое состояние нарастили:

-  Алексей Мордашов ― +$6,14 млрд за год; общее состояние достигло $29,2 млрд; 51-е место;

- Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон ― +$5,82 млрд за год; общее состояние достигло $30,6 млрд; 47-е место;

- Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин ― +$5,48 млрд за год; общее состояние достигло $29,3 млрд; 50-е место;

- Член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко ― +$4,52 млрд за год; общее состояние достигло $21,2 млрд; 89-е место;

- Президент «Лукойла» Вагит Алекперов ― +$4,01 млрд за год; общее состояние достигло $21,3 млрд; 87-е место;

- Президент «Интерроса» и «Норникеля» Владимир Потанин ― +$3,36; общее состояние достигло $33,4 млрд; 42-е место;

- Основной акционер USM Алишер Усманов ― +$3,11 млрд за год; общее состояние достигло $21,1 млрд; 91-е место;

- Председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников ― +$2,65 млрд за год; общее состояние достигло $13,8 млрд; 152-е место;

- Председатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин ― +$2,11 млрд за год; общее состояние достигло $5,86 млрд; 497-е место;

- Председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг ― +$1,82 млрд за год; общее состояние достигло $17,9 млрд; 115-е место.

Также в рейтинг попали заместитель председателя совета директоров «Фосагро» Андрей Гурьев, вице-президент «Лукойла» Леонид Федун, президент Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов, частный инвестор Михаил Прохоров, член Совфеда Сулейман Керимов, президент футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев, председатель совета директоров Evraz Александр Абрамов, основной владелец инвестиционной компании Millhouse Роман Абрамович и председатель совета директоров банковской группы «Альфа-банк» Петр Авен.

В то же время у пяти бизнесменов из рейтинга Bloomberg состояние за год сократилось. Сильнее всего ― на $886 млн ― у члена советов директоров «Еврохима» и СУЭК Андрея Мельниченко. Его состояние снизилось до $17,2 млрд. Далее следуют основательница Wildberries Татьяна Бакальчук (-$731 млн до $8,35 млрд), председатель наблюдательного совета «Альфа-групп» Михаил Фридман (-$707 млн до $13,7 млрд), члены наблюдательного совета «Альфа-групп» Герман Хан (-$428 млн до $9,36 млрд) и Алексей Кузьмичев (-$355 млн до $7,06 млрд).

В целом рейтинг Bloomberg возглавил основатель Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безоз. Его состояние за год выросло на $2,81 млрд, достигнув $193 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных