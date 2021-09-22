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Польская PGNiG сможет принять участие в сертификации оператора «Северного потока — 2»

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Нефтегазовая компания Польши PGNiG получила право на участие в процессе сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» — компании Nord Stream 2 AG, сообщает пресс-служба компании.

«Федеральное сетевое агентство Германии предоставило Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA и ее немецкому филиалу PGNiG Supply & Trading GmbH возможность участия в процедурах сертификации Nord Stream 2 AG», — говорится в сообщении.

Польская компания и ее дочерняя структура считают, что Nord Stream 2 не отвечает требованиям, касающимся безопасности поставок и корпоративной структуры компании, подчеркнул глава PGNiG Павел Маевский. Ранее он обвинял компанию-оператора в нежелании соблюдать основные принципы Третьего энергетического пакета Евросоюза.

Строительство газопровода было полностью завершено 10 сентября. Федеральное сетевое агентство Германии 13 сентября заявило, что начало рассматривать заявку на сертификацию компании-оператора. Решение по заявке будет вынесено не позднее 8 января 2022 г., сообщали в агентстве. Теперь Nord Stream 2 AG должен зарегистрироваться в качестве независимого транспортного оператора, чтобы соответствовать требованиям Третьего энергопакета ЕС. Согласно его положениям, юридические лица, которые занимаются добычей ресурсов, не имеют права их транспортировать.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против реализации проекта. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. В рамках проекта по дну Балтийского моря проложены две нитки газопровода протяженностью более 1200 км каждая. По ним газ будет транспортироваться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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