Russ Outdoor ведет переговоры о покупке оператора рекламы в московском метро

В 2019 г., после первого года работы с ГУП выручка юрлица nebo.digital по РСБУ не превысила 10,2 млн руб., а убыток от основной деятельности составил 156 млн руб. В 2020 г. выручка упала до 1,5 млн руб., а убыток достиг отметки в 245 млн руб. Предыдущий подрядчик, полностью отвечавший за продажи рекламы в 2016-2017 гг., по договору должен был перечислять ГУП как минимум 1,1 млрд руб. в год.