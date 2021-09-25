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Russ Outdoor ведет переговоры о покупке оператора рекламы в московском метро

Ведомости

Крупнейший в России владелец рекламных щитов Russ Outdoor ведет переговоры о покупке компании nebo.digital, через которую размещается реклама в московском метрополитене, пишет РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что Russ Outdoor последовательно консолидирует отечественный рынок наружной рекламы, а сделка с nebo.digital позволит получить доступ ко всей инфраструктуре столичного метрополитена.

В 2018 г. nebo.digital стала единственным участником конкурса, в рамках которого ГУП «Московский метрополитен» искало себе партнера для совместной деятельности «с использованием информационного рекламного ресурса». 31 августа стороны заключили пятилетний контракт, по которому 75% от привлеченных бюджетов забирает ГУП, а 25% – nebo.digital.

Источник РБК утверждает, что метрополитен и столичный дептранс не устраивают объемы рекламных сборов и они предпочли бы работать с более успешным партнером.

В 2019 г., после первого года работы с ГУП выручка юрлица nebo.digital по РСБУ не превысила 10,2 млн руб., а убыток от основной деятельности составил 156 млн руб. В 2020 г. выручка упала до 1,5 млн руб., а убыток достиг отметки в 245 млн руб. Предыдущий подрядчик, полностью отвечавший за продажи рекламы в 2016-2017 гг., по договору должен был перечислять ГУП как минимум 1,1 млрд руб. в год.

В пресс-службе ГУП сообщили, что партнеры выполняют все изложенные в договоре обязательства, а контракт не предусматривает согласования метрополитеном изменений учредителя nebo.digital.

В феврале исполнительный директор Russ Outdoor Роберт Мирзоян в интервью «Ведомостям» высказывал мнение, что из-за нестабильности операторов рекламы в метро в последнее время «рекламодатели немного растерялись». А на вопрос о том, стала бы компания заниматься продажей рекламы в метро, он заявил, что «любой рынок интересен, если он экономически обоснован».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных