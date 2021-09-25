Russ Outdoor ведет переговоры о покупке оператора рекламы в московском метро
Отмечается, что Russ Outdoor последовательно консолидирует отечественный рынок наружной рекламы, а сделка с nebo.digital позволит получить доступ ко всей инфраструктуре столичного метрополитена.
В 2018 г. nebo.digital стала единственным участником конкурса, в рамках которого ГУП «Московский метрополитен» искало себе партнера для совместной деятельности «с использованием информационного рекламного ресурса». 31 августа стороны заключили пятилетний контракт, по которому 75% от привлеченных бюджетов забирает ГУП, а 25% – nebo.digital.
Источник РБК утверждает, что метрополитен и столичный дептранс не устраивают объемы рекламных сборов и они предпочли бы работать с более успешным партнером.
В 2019 г., после первого года работы с ГУП выручка юрлица nebo.digital по РСБУ не превысила 10,2 млн руб., а убыток от основной деятельности составил 156 млн руб. В 2020 г. выручка упала до 1,5 млн руб., а убыток достиг отметки в 245 млн руб. Предыдущий подрядчик, полностью отвечавший за продажи рекламы в 2016-2017 гг., по договору должен был перечислять ГУП как минимум 1,1 млрд руб. в год.
В пресс-службе ГУП сообщили, что партнеры выполняют все изложенные в договоре обязательства, а контракт не предусматривает согласования метрополитеном изменений учредителя nebo.digital.
В феврале исполнительный директор Russ Outdoor Роберт Мирзоян в интервью «Ведомостям» высказывал мнение, что из-за нестабильности операторов рекламы в метро в последнее время «рекламодатели немного растерялись». А на вопрос о том, стала бы компания заниматься продажей рекламы в метро, он заявил, что «любой рынок интересен, если он экономически обоснован».