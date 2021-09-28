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Минсельхоз предложил вернуть название «шампанское» на этикетки импортных вин

Ведомости

Минсельхоз предложил разрешить иностранным производителям продавать в России шампанское, произведенное до июля без замены маркировки на «игристое вино». Соответствующий законопроект размещен на портале нормативных правовых актов. 

2 июля президент России Владимир Путин подписал поправки в 171-ФЗ о регулировании алкогольной продукции. Согласно изменениям, теперь наименование «шампанское» можно использовать лишь для российских товаров, тогда как импортные вина нужно переименовать в «игристое вино». Следовательно, необходимо убрать слово «шампанское» с бутылок импортного производства, а точнее, с контрэтикеток, обычно расположенных на обратной стороне бутылки, и внести изменения в сопроводительную документацию. Изменения вступили в силу 6 июля.

Как указывает Минсельхоз в пояснительной записке к законопроекту, на этом фоне на таможенных складах и складах временного хранения находится значительный объем винодельческой продукции, продажа которой невозможна из-за новых требований к маркировке. Помимо этого, многие российские производители и импортеры столкнулись с необходимостью внесения изменений в информацию на этикетках, а также принятия новых деклараций ‎о соответствии на винодельческую продукцию, что требует временных ‎и финансовых затрат.

«На этикетке (контрэтикетке, кольеретке) слова «игристое вино» допускается заменять словом «шампанское» для обозначения винодельческой продукции с наименованием места происхождения товара «шампанское» при условии его государственной регистрации в соответствии с требованиями Гражданского кодекса», — говорится в тексте законопроекта. Однако, как указывается в законопроекте, такой алкоголь должен быть ввезен на территорию России не позднее 1 октября. 

После подписания закона производитель шампанского Moët & Chandon — компания «Моет Хеннеси дистрибьюшн рус» — заявила о приостановке поставок шампанского в Россию из-за новых требованиях о маркировке. Позже Межпрофессиональный комитет вин Шампани (CIVC) рекомендовал французским виноделам приостановить поставки шампанского в Россию, однако на прошлой неделе отменил свою рекомендацию, добавив, что французская сторона будет уважать российский закон. 

19 сентября министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди по итогам встречи с замглавы российского Минсельхоза Сергеем Левиным заявил, что Россия и Франция договорились обсудить изменения, внесенные в российское законодательство о распространении алкогольной продукции. 

Ранее по теме: Москва и Париж проведут переговоры по российскому закону о шампанском

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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