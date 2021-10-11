Доходы гостиниц Краснодарского края выросли несмотря на ограничения

Руководитель подразделения индустрии гостеприимства консалтинговой компании CBRE Татьяна Белова сообщила, что загрузка сетевых гостиниц в Сочи в августе этого года была меньше, чем в прошлом году. В августе 2020 г. гостиницы были заполнены на 78%, в этом году – на 46%. Загрузка гостиниц в горах снизилась с 77% до 46%. По словам Беловой, спрос на отдых в Сочи в этом году был на уровне прошлого года, однако из-за коронавирусных ограничений туристы переехали из сетевых гостиниц в частный сектор.