Доходы гостиниц Краснодарского края выросли несмотря на ограничения
Доходы краснодарских санаториев выросли почти на 2% в годовом выражении и составили 5,7 млрд руб. По сравнению с августом 2019 г. показатель вырос на 29%. Однако доходы общепита снизились на 15% в годовом выражении, до 9,4 млрд руб., а по сравнению с августом 2019 г. – на 2,5%. Доходы турагентов и туроператоров уменьшились на 18,5% по сравнению с августом 2020 и 2019 гг. и составили 1,1 млрд руб.
Руководитель подразделения индустрии гостеприимства консалтинговой компании CBRE Татьяна Белова сообщила, что загрузка сетевых гостиниц в Сочи в августе этого года была меньше, чем в прошлом году. В августе 2020 г. гостиницы были заполнены на 78%, в этом году – на 46%. Загрузка гостиниц в горах снизилась с 77% до 46%. По словам Беловой, спрос на отдых в Сочи в этом году был на уровне прошлого года, однако из-за коронавирусных ограничений туристы переехали из сетевых гостиниц в частный сектор.
Гендиректор российского офиса Accor Алексис Деларофф заявил, что выручка отелей группы в Краснодарском крае в августе значительно снизилась в годовом выражении. Потери из-за ограничений составили более 20%, заполняемость снизилась на 15-20 п. п. в годовом выражении. В отелях Radisson Hotel Group в Сочи загрузка снизилась незначительно по сравнению с 2020 г.
С 1 июля этого года в гостиницы и отели Краснодарского края могли заселиться только туристы с отрицательным ПЦР-тестом. С 1 августа — путешественники, которые сделали прививку первой дозой вакцины от коронавируса или переболели им не более полугода назад. Также в гостиницы заселяли туристов с отрицательным ПЦР-тестом, если гости соглашались в течение трех дней сделать прививку или если у них был медотвод от вакцинации.