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Доходы гостиниц Краснодарского края выросли несмотря на ограничения

Ведомости

Гостиницы и отели Краснодарского края в августе 2021 г. заработали около 11,3 млрд руб. – на 9% больше, чем в августе 2020 г., и на 69% больше, чем в августе 2019 г., сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.

Доходы краснодарских санаториев выросли почти на 2% в годовом выражении и составили 5,7 млрд руб. По сравнению с августом 2019 г. показатель вырос на 29%. Однако доходы общепита снизились на 15% в годовом выражении, до 9,4 млрд руб., а по сравнению с августом 2019 г. – на 2,5%. Доходы турагентов и туроператоров уменьшились на 18,5% по сравнению с августом 2020 и 2019 гг. и составили 1,1 млрд руб.

Руководитель подразделения индустрии гостеприимства консалтинговой компании CBRE Татьяна Белова сообщила, что загрузка сетевых гостиниц в Сочи в августе этого года была меньше, чем в прошлом году. В августе 2020 г. гостиницы были заполнены на 78%, в этом году – на 46%. Загрузка гостиниц в горах снизилась с 77% до 46%. По словам Беловой, спрос на отдых в Сочи в этом году был на уровне прошлого года, однако из-за коронавирусных ограничений туристы переехали из сетевых гостиниц в частный сектор.

Гендиректор российского офиса Accor Алексис Деларофф заявил, что выручка отелей группы в Краснодарском крае в августе значительно снизилась в годовом выражении. Потери из-за ограничений составили более 20%, заполняемость снизилась на 15-20 п. п. в годовом выражении. В отелях Radisson Hotel Group в Сочи загрузка снизилась незначительно по сравнению с 2020 г.

С 1 июля этого года в гостиницы и отели Краснодарского края могли заселиться только туристы с отрицательным ПЦР-тестом. С 1 августа — путешественники, которые сделали прививку первой дозой вакцины от коронавируса или переболели им не более полугода назад. Также в гостиницы заселяли туристов с отрицательным ПЦР-тестом, если гости соглашались в течение трех дней сделать прививку или если у них был медотвод от вакцинации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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