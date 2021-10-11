Производители предупредили о риске подорожания пива в 2022 году

Удорожание солода производители связали с неурожаем пивоваренного ячменя в Европе и пожарами в Турции. Также уменьшился и общий валовой сбор ячменя в России: за 8 месяцев текущего года было собрано 15,9 т этого продукта (почти на 2 млн т меньше год к году), и объем урожая к концу года рискует оказаться ниже запланированной отметки в 18 млн т. Сокращение запасов наблюдается и на мировом рынке ячменя — в 2021 г. их уровень упал до минимальной отметки за последние семь лет, отметили пивовары.