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Производители предупредили о риске подорожания пива в 2022 году

Ведомости

Союз российских пивоваров (СРП) предупредил о возможном росте цен на пиво в 2022 г. из-за подорожания сырья и сокращения посевных площадей. Об этом говорится в письме, переданном предпринимателями главе правительства Михаилу Мишустину, передают «РИА Новости» со ссылкой на документ.

В СРП отметили, что российские производители столкнулись «с беспрецедентным ростом цен на пивоваренный солод, который приведет к значительному увеличению стоимости пива в 2022 г.». Закупочная цена пивоваренного солода  — одной из главных сырьевых составляющих в производстве пива — в настоящее время на 30-50% выше, чем в начале года, заявили компании — члены СРП.

Удорожание солода производители связали с неурожаем пивоваренного ячменя в Европе и пожарами в Турции. Также уменьшился и общий валовой сбор ячменя в России: за 8 месяцев текущего года было собрано 15,9 т этого продукта (почти на 2 млн т меньше год к году), и объем урожая к концу года рискует оказаться ниже запланированной отметки в 18 млн т. Сокращение запасов наблюдается и на мировом рынке ячменя — в 2021 г. их уровень упал до минимальной отметки за последние семь лет, отметили пивовары.

«Наблюдаемые резкий рост цен на пивоваренный солод и сокращение посевных площадей и запасов ячменя могут привести к значительному удорожанию пивоваренной продукции, снижению производства пива и, как следствие, сокращению акцизных поступлений в региональные бюджеты РФ», — заключили в СРП.

Сообщается, что российские пивовары также обратились к Мишустину с просьбой ввести квоты на вывоз ячменя и солода из страны и повысить экспортные пошлины.

В августе стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала запрашивать у десятков производителей пива информацию о формировании цены напитка, чтобы выяснить наличие признаков демпинга на оптовом рынке со стороны крупных пивоваренных компаний.

Ранее по теме: ФАС изучит ценообразование на рынке пива

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных