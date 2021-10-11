Производители предупредили о риске подорожания пива в 2022 году
Союз российских пивоваров (СРП) предупредил о возможном росте цен на пиво в 2022 г. из-за подорожания сырья и сокращения посевных площадей. Об этом говорится в письме, переданном предпринимателями главе правительства Михаилу Мишустину, передают «РИА Новости» со ссылкой на документ.
В СРП отметили, что российские производители столкнулись «с беспрецедентным ростом цен на пивоваренный солод, который приведет к значительному увеличению стоимости пива в 2022 г.». Закупочная цена пивоваренного солода — одной из главных сырьевых составляющих в производстве пива — в настоящее время на 30-50% выше, чем в начале года, заявили компании — члены СРП.
Удорожание солода производители связали с неурожаем пивоваренного ячменя в Европе и пожарами в Турции. Также уменьшился и общий валовой сбор ячменя в России: за 8 месяцев текущего года было собрано 15,9 т этого продукта (почти на 2 млн т меньше год к году), и объем урожая к концу года рискует оказаться ниже запланированной отметки в 18 млн т. Сокращение запасов наблюдается и на мировом рынке ячменя — в 2021 г. их уровень упал до минимальной отметки за последние семь лет, отметили пивовары.
«Наблюдаемые резкий рост цен на пивоваренный солод и сокращение посевных площадей и запасов ячменя могут привести к значительному удорожанию пивоваренной продукции, снижению производства пива и, как следствие, сокращению акцизных поступлений в региональные бюджеты РФ», — заключили в СРП.
Сообщается, что российские пивовары также обратились к Мишустину с просьбой ввести квоты на вывоз ячменя и солода из страны и повысить экспортные пошлины.
В августе стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала запрашивать у десятков производителей пива информацию о формировании цены напитка, чтобы выяснить наличие признаков демпинга на оптовом рынке со стороны крупных пивоваренных компаний.