ФАС изучит ценообразование на рынке пива
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует информацию о наличии признаков демпинга на оптовом рынке пива и пивных напитков со стороны крупных производителей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.
«ФАС запрашивает у пивоваренных компаний информацию о формировании цены напитка, чтобы выяснить, есть ли признаки демпинга на этом рынке», — говорится в сообщении. Председатель Союза российских пивоваров (СРП) Даниил Бриман отметил, что запросы от регулятора получили десятки предприятий.
По его словам, на полках встречается пиво, стоимость которого не может покрывать затраты. Вместе с тем себестоимость производства растет из-за удорожания солода, упаковки и логистики, и демпинг в такой ситуации особенно вредит отрасли, подчеркнул глава СРП. В этой связи в союзе считают необходимым установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво. Бриман подчеркнул, что это приведет к стабилизации других алкогольных категорий и никак не ограничит конкуренцию.
Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев, напротив, считает, что «абсурдные заявления» о наличии демпинга могут быть инициированы некоторыми участниками рынка с целью конкурентной борьбы. В ФАС пообещали представить результаты исследования в сентябре.