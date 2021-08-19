ФАС изучит ценообразование на рынке пива

По его словам, на полках встречается пиво, стоимость которого не может покрывать затраты. Вместе с тем себестоимость производства растет из-за удорожания солода, упаковки и логистики, и демпинг в такой ситуации особенно вредит отрасли, подчеркнул глава СРП. В этой связи в союзе считают необходимым установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво. Бриман подчеркнул, что это приведет к стабилизации других алкогольных категорий и никак не ограничит конкуренцию.