Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

ФАС изучит ценообразование на рынке пива

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует информацию о наличии признаков демпинга на оптовом рынке пива и пивных напитков со стороны крупных производителей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.

«ФАС запрашивает у пивоваренных компаний информацию о формировании цены напитка, чтобы выяснить, есть ли признаки демпинга на этом рынке», — говорится в сообщении. Председатель Союза российских пивоваров (СРП) Даниил Бриман отметил, что запросы от регулятора получили десятки предприятий.

По его словам, на полках встречается пиво, стоимость которого не может покрывать затраты. Вместе с тем себестоимость производства растет из-за удорожания солода, упаковки и логистики, и демпинг в такой ситуации особенно вредит отрасли, подчеркнул глава СРП. В этой связи в союзе считают необходимым установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво. Бриман подчеркнул, что это приведет к стабилизации других алкогольных категорий и никак не ограничит конкуренцию.

Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев, напротив, считает, что «абсурдные заявления» о наличии демпинга могут быть инициированы некоторыми участниками рынка с целью конкурентной борьбы. В ФАС пообещали представить результаты исследования в сентябре.

Ранее по теме: Аналитики сообщили о росте цен на разливное пиво в июне

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных