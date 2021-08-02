Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

Аналитики сообщили о росте цен на разливное пиво в июне

Ведомости

Средняя цена литра разливного пива в июне составила 107 руб., что на 9% превышает значение того же месяца прошлого года, говорится в результатах исследования оператора онлайн-касс «Эвотор».

Самая высокая стоимость напитка зафиксирована в Москве ― 214 руб. Это обусловлено «широкой представленностью в линейке пивных магазинов более дорогих сортов», пояснили эксперты. Однако чаще всего жители столицы покупают пиво примерно за 160 руб.

За Москвой в рейтинге стоит Новосибирская область. Там литр разливного пива продается в среднем на 144 руб., однако граждане предпочитают брать этот товар примерно за 80 руб. Так же поступают и петербуржцы. Впрочем, в северной столице средняя стоимость литра пива составляет 134 руб. Далее следуют Самарская (131 руб.), Ростовская (126 руб.) и Нижегородская области (125 руб.).

В среднем за раз россияне покупают два литра пива. Исключение составляет Иркутская область: это единственный регион, где жители предпочитают приобретать сразу три литра. Обычно граждане тратят на него 70 руб. Средняя по региону цена составляет 92 руб.

Одна из самых низких средних цен на пиво зафиксирована в Воронежской области ― 73 руб. При этом жители этого региона чаще всего приобретают напиток за 60 руб. за литр.

По данным Росстата, годовая инфляция в России в июне достигла 6,5%. Это максимальный показатель с августа 2016 г. В целом стоимость продуктов питания в июне по сравнению с тем же месяцем прошлого года увеличилась на 8,67%, алкоголя — на 2,24%.

Ранее по теме: Британские ученые назвали полезную для сердца дозу алкоголя

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных