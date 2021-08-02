Аналитики сообщили о росте цен на разливное пиво в июне

По данным Росстата, годовая инфляция в России в июне достигла 6,5%. Это максимальный показатель с августа 2016 г. В целом стоимость продуктов питания в июне по сравнению с тем же месяцем прошлого года увеличилась на 8,67%, алкоголя — на 2,24%.