Аналитики сообщили о росте цен на разливное пиво в июне
Средняя цена литра разливного пива в июне составила 107 руб., что на 9% превышает значение того же месяца прошлого года, говорится в результатах исследования оператора онлайн-касс «Эвотор».
Самая высокая стоимость напитка зафиксирована в Москве ― 214 руб. Это обусловлено «широкой представленностью в линейке пивных магазинов более дорогих сортов», пояснили эксперты. Однако чаще всего жители столицы покупают пиво примерно за 160 руб.
За Москвой в рейтинге стоит Новосибирская область. Там литр разливного пива продается в среднем на 144 руб., однако граждане предпочитают брать этот товар примерно за 80 руб. Так же поступают и петербуржцы. Впрочем, в северной столице средняя стоимость литра пива составляет 134 руб. Далее следуют Самарская (131 руб.), Ростовская (126 руб.) и Нижегородская области (125 руб.).
В среднем за раз россияне покупают два литра пива. Исключение составляет Иркутская область: это единственный регион, где жители предпочитают приобретать сразу три литра. Обычно граждане тратят на него 70 руб. Средняя по региону цена составляет 92 руб.
Одна из самых низких средних цен на пиво зафиксирована в Воронежской области ― 73 руб. При этом жители этого региона чаще всего приобретают напиток за 60 руб. за литр.
По данным Росстата, годовая инфляция в России в июне достигла 6,5%. Это максимальный показатель с августа 2016 г. В целом стоимость продуктов питания в июне по сравнению с тем же месяцем прошлого года увеличилась на 8,67%, алкоголя — на 2,24%.