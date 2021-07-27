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Британские ученые назвали полезную для сердца дозу алкоголя

Ведомости

Низкий риск смертности и сердечно-сосудистых заболеваний связан с низким уровнем потребления алкоголя – до 105 г в неделю, говорится в исследовании ученых их Великобритании и Австралии, опубликованном в BMC Medicine.

«Для вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний пьющим людям, возможно, не нужно прекращать пить. Тем не менее, они должны знать, что самый низкий риск смертности и других сердечно-сосудистых событий, вероятно, связан с более низким уровнем потребления алкоголя, примерно до 105 г в неделю», — говорится в результатах исследования.

Ученые пояснили, что в неделю человек может выпить 3,7 л пива или сидра или 6,5 бокалов вина. Они добавили, что не следует призывать непьющих людей начинать пить, потому что у них могут возникнуть неблагоприятные последствия для здоровья, например, развитие рака.

Ранее Минздрав России неоднократно заявлял, что безопасной доли алкоголя не существует, она равна нулю.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым 38% россиян не употребляют алкоголь. По данным социологов, 25% опрошенных употребляют алкоголь реже раза в месяц, 14% — раз в месяц, 18% — два-три раза в месяц. Раз в месяц чаще всего пьют молодые люди в возрасте 18-24 лет, два-три раза в месяц – опрошенные в возрасте 25-44 лет. 4% употребляют алкогольные напитки каждый день, 4% — несколько раз в неделю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных