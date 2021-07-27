Британские ученые назвали полезную для сердца дозу алкоголя

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым 38% россиян не употребляют алкоголь. По данным социологов, 25% опрошенных употребляют алкоголь реже раза в месяц, 14% — раз в месяц, 18% — два-три раза в месяц. Раз в месяц чаще всего пьют молодые люди в возрасте 18-24 лет, два-три раза в месяц – опрошенные в возрасте 25-44 лет. 4% употребляют алкогольные напитки каждый день, 4% — несколько раз в неделю.