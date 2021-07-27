Британские ученые назвали полезную для сердца дозу алкоголя
Низкий риск смертности и сердечно-сосудистых заболеваний связан с низким уровнем потребления алкоголя – до 105 г в неделю, говорится в исследовании ученых их Великобритании и Австралии, опубликованном в BMC Medicine.
«Для вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний пьющим людям, возможно, не нужно прекращать пить. Тем не менее, они должны знать, что самый низкий риск смертности и других сердечно-сосудистых событий, вероятно, связан с более низким уровнем потребления алкоголя, примерно до 105 г в неделю», — говорится в результатах исследования.
Ученые пояснили, что в неделю человек может выпить 3,7 л пива или сидра или 6,5 бокалов вина. Они добавили, что не следует призывать непьющих людей начинать пить, потому что у них могут возникнуть неблагоприятные последствия для здоровья, например, развитие рака.
Ранее Минздрав России неоднократно заявлял, что безопасной доли алкоголя не существует, она равна нулю.
Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым 38% россиян не употребляют алкоголь. По данным социологов, 25% опрошенных употребляют алкоголь реже раза в месяц, 14% — раз в месяц, 18% — два-три раза в месяц. Раз в месяц чаще всего пьют молодые люди в возрасте 18-24 лет, два-три раза в месяц – опрошенные в возрасте 25-44 лет. 4% употребляют алкогольные напитки каждый день, 4% — несколько раз в неделю.