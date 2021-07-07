Годовая инфляция в России достигла 6,5% впервые за пять лет
Годовая инфляция в России в июне достигла 6,5%, следует из материалов Росстата. Это максимальный показатель с августа 2016 г.
Цены на продовольственные товары за первый месяц лета выросли в годовом выражении на 7,9%. Непродовольственные товары подорожали на 7,04%, а услуги — на 3,95%.
Таким образом, инфляция в России продолжила ускоряться. В мае она впервые с октября 2016 г. превысила уровень в 6%, а продовольственные, непродовольственные товары и услуги выросли в цене на 7,4%, 6,68% и 3,29% соответственно.
За 2021 г. инфляция выросла на 4,19%, а по сравнению с маем — на 0,69%. Сильнее всего за месяц повысились цены в Тверской области и Севастополе — на 1,3% и 1,2% соответственно «в связи с удорожанием продуктов питания на 2,5% и 1,9%», отметили в Росстате. В Москве цены увеличились на 0,7%, а в Санкт-Петербурге — на 0,9%.
В целом стоимость продуктов питания в июне по сравнению с тем же месяцем прошлого года увеличилась на 8,67%, алкоголя — на 2,24%. В сопоставлении с маем цены выросли на 0,71% и 0,12% соответственно. В течение текущего года продукты подорожали на 6,04%, а алкоголь — на 1,78%.
11 июня в ходе пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России начнет снижаться осенью. По оценке регулятора, к цели в 4% она вернется лишь во втором полугодии 2022 г. и будет находиться вблизи данного значения в дальнейшем. Согласно среднесрочному прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2021 г. может составить 4,7-5,2%.