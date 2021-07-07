Годовая инфляция в России достигла 6,5% впервые за пять лет

За 2021 г. инфляция выросла на 4,19%, а по сравнению с маем — на 0,69%. Сильнее всего за месяц повысились цены в Тверской области и Севастополе — на 1,3% и 1,2% соответственно «в связи с удорожанием продуктов питания на 2,5% и 1,9%», отметили в Росстате. В Москве цены увеличились на 0,7%, а в Санкт-Петербурге — на 0,9%.