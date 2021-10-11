Страны ЕС обсуждают возможность экстренных централизованных закупок газа у России

Ранее газета Financial Times связала снижение цен на газ в Европе с заявлением президента России Владимира Путина, который 6 октября пообещал помочь ЕС справиться с энергокризисом, по возможности увеличив поставки газа. В ходе совещания по вопросам энергетики российский лидер поддержал идею увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на него в Европе. Однако, по его словам, это нужно делать не через спотовый рынок ЕС, а через Санкт-Петербургскую биржу. «Давайте сделаем это, обсудим. Если это собьет ажиотажный спрос, то можно это сделать. Только не в ущерб себе, конечно», — говорил президент.