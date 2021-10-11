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Страны ЕС обсуждают возможность экстренных централизованных закупок газа у России

Ведомости

Европейский союз может осуществить экстренные централизованные закупки газа у России, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в ЕС.

«Совместная закупка газа будет аналогична стратегии блока по совместным закупкам вакцин против коронавируса», — пишет издание, при этом отмечая, что такая возможность является одной из рассматриваемых в ЕС.

В рамках закупок препаратов против COVID-19 Еврокомиссия вела переговоры в качестве представителя всех стран союза, что, как считалось, привело к получению более низкой цены на препараты.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеф Боррель в интервью газете El Pais сообщил, что страны ЕС нуждаются в российском газе и, возможно, им потребуется больше газа, чем прописано в контрактах.

Цены газа и угля в Европе пошли вниз после рекордов, установленных 6 октября, когда эти энергоресурсы торговались на уровнях $1970 за 1000 куб. м и $280 за 1 т соответственно. Ноябрьский фьючерс на газ на наиболее ликвидном хабе TTF в Нидерландах в течение дня в четверг, 7 октября, опускался до $975 за 1000 куб. м против $1250 на открытии торгов, свидетельствуют данные биржи ICE.

Ранее газета Financial Times связала снижение цен на газ в Европе с заявлением президента России Владимира Путина, который 6 октября пообещал помочь ЕС справиться с энергокризисом, по возможности увеличив поставки газа. В ходе совещания по вопросам энергетики российский лидер поддержал идею увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на него в Европе. Однако, по его словам, это нужно делать не через спотовый рынок ЕС, а через Санкт-Петербургскую биржу. «Давайте сделаем это, обсудим. Если это собьет ажиотажный спрос, то можно это сделать. Только не в ущерб себе, конечно», — говорил президент.

Ранее по теме: Боррель заявил о возможном повышении потребности ЕС в российском газе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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