Боррель заявил о возможном повышении потребности ЕС в российском газе
Страны Европейского союза нуждаются в российском газе, и, возможно, им потребуется больше газа, чем прописано в контракте, заявил глава европейской дипломатии Жозеф Боррель в интервью газете El Pais.
«Россия хочет, чтобы открылся "Северный поток — 2". То, что она использует эту ситуацию, чтобы подавать воду на свою мельницу ... это позиция, которая является частью игры политического давления. У нас по-прежнему есть потребность в российском газе, и нам, вероятно, потребуется больше, чем было по контракту», — заявил Боррель.
Цены газа и угля в Европе пошли вниз после рекордов, установленных 6 октября, когда эти энергоресурсы торговались на уровнях $1970 за 1000 куб. м и $280 за 1 т соответственно. Ноябрьский фьючерс на газ на наиболее ликвидном хабе TTF в Нидерландах в течение дня в четверг, 7 октября, опускался до $975 за 1000 куб. м против $1250 на открытие торгов, свидетельствуют данные биржи ICE.
Цены на энергоносители в Европе стали резко снижаться еще днем 6 октября. Газета Financial Times (FT) написала, что это произошло после того, как президент России Владимир Путин пообещал помочь ЕС справиться с энергокризисом, по возможности увеличив поставки газа.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России заявил, что действия Еврокомиссии и США в отношении газопровода «Северный поток – 2» являются одной из причин газового кризиса в Европе.