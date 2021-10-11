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Боррель заявил о возможном повышении потребности ЕС в российском газе

Ведомости

Страны Европейского союза нуждаются в российском газе, и, возможно, им потребуется больше газа, чем прописано в контракте, заявил глава европейской дипломатии Жозеф Боррель в интервью газете El Pais.

«Россия хочет, чтобы открылся "Северный поток — 2". То, что она использует эту ситуацию, чтобы подавать воду на свою мельницу ... это позиция, которая является частью игры политического давления. У нас по-прежнему есть потребность в российском газе, и нам, вероятно, потребуется больше, чем было по контракту», — заявил Боррель.

Цены газа и угля в Европе пошли вниз после рекордов, установленных 6 октября, когда эти энергоресурсы торговались на уровнях $1970 за 1000 куб. м и $280 за 1 т соответственно. Ноябрьский фьючерс на газ на наиболее ликвидном хабе TTF в Нидерландах в течение дня в четверг, 7 октября, опускался до $975 за 1000 куб. м против $1250 на открытие торгов, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цены на энергоносители в Европе стали резко снижаться еще днем 6 октября. Газета Financial Times (FT) написала, что это произошло после того, как президент России Владимир Путин пообещал помочь ЕС справиться с энергокризисом, по возможности увеличив поставки газа. 

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России заявил, что действия Еврокомиссии и США в отношении газопровода «Северный поток – 2» являются одной из причин газового кризиса в Европе.

Ранее по теме: Путин слегка охладил европейский энергорынок словесными интервенциями

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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