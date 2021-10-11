Правительство разрешило «Почте России» провести допэмиссию
Правительство внесло изменения в устав «Почты России», дополнив его пунктом о праве организации дополнительно разместить обыкновенные бездокументарные акции номинальной стоимостью пакета в 300 млрд руб. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на портале правовой информации.
Так, «Почта России» имеет право дополнительно разместить 300 млн акций по номинальной стоимости в 1000 руб. за бумагу, говорится в тексте распоряжения. 300 млрд руб. — это больше, чем рекомендации совета директоров «Почты России» об увеличении уставного капитала компании за счет допэмисии. 21 сентября совет директоров рекомендовал увеличить его на 200 млрд руб.
Сейчас уставной капитал «Почты России» составляет 15,76 млн акций номинальной стоимостью в 1000 руб. Соответственно, после проведения допэмиссии уставной капитал увеличится более чем в 19 раз.
«Почта» проведет закрытое размещение акций, в ходе которого государство внесет в уставный капитал компании денежные средства для модернизации отделений по всей стране», — говорилось в решении совета директоров.
В ходе допэмиссии государство до конца 2021 г. должно передать «Почте России» 100% минус 1 акция АО «Марка». Компания выпускает почтовые марки, которые почтовый оператор закупает и продает по номинальной стоимости. В результате в единое управление «Почты России» перейдет весь цикл бизнеса по печати и реализации знаков почтовой оплаты.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на приложение к стратегии «Почты России» до 2030 г. сообщили, что в компании видят риск дефолта по обязательствам и полагают, что оптимальный путь привлечения средств – публичное размещение акций. В противном случае, говорилось в документе, в эти сроки вероятно возникновение риска дефолта по долговым обязательствам компании и ей придется просить о дотациях от государства на 500 млрд руб. Проведение в 2023 г. IPO, как следовало из документа, должно позволить «Почте России» выплатить государству дополнительные дивиденды в размере 50 млрд руб. к 2030 г.
После публикации материала в пресс-службе компании сообщили, что «Почта России» не планирует выходить на IPO в 2023 г., такой сценарий назывался в рабочих материалах в контексте экстремального сценария вероятного дефолта и в итоге не был принят в работу. Возможность самого дефолта в компании также не рассматривают.
В консолидированной отчетности компании по МСФО за первое полугодие 2021 г. говорится, что общий объем заемных обязательств «Почты России» по состоянию на 30 июня 2021 г. составляет 95,78 млрд руб. Из этой суммы компания привлекла 64,284 млрд руб. через облигационные займы сроком погашения в 2021–2029 гг. Также «Почта России» привлекла банковские кредиты в рублях и в евро стоимостью 13,67 млрд руб. Среди них есть кредит Альфа-банка в размере 413 млн руб., кредит Сбербанка на 328 млн руб. и кредит Райффайзенбанка на 221 млн руб., которые «Почта России» должна погасить в 2025 г.