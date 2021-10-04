Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

В «Почте России» заявили об отсутствии планов выхода на IPO в 2023 году

Ведомости

«Почта России» не панирует выходить на IPO в 2023 г., такой сценарий назывался в рабочих материалах в контексте экстремального сценария вероятного дефолта и в итоге не был принят в работу. Возможность самого дефолта в компании также не рассматривают. Об этом заявили в пресс-службе компании, комментируя соответствующую публикацию в газете «Ведомости».

«Ни вариант дефолта, ни вариант выхода на IPO компания не рассматривает. Стратегия "Почты", включающая все наши планы развития, утверждена и доступна на сайте компании — таких сценариев в ней нет», — сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что материалы, в которых упоминалась такая возможность, содержали «экстремально маловероятный сценарий деградации коммерческой функции».

«Эти материалы не были приняты в работу ни руководством компании, ни советом директоров», — подчеркнули в «Почте России».

Ранее «Ведомости» со ссылкой на приложение к стратегии «Почты России» до 2030 г. сообщили, что в компании видят риск дефолта по обязательствам и полагают, что оптимальный путь привлечения средств – публичное размещение акций. В противном случае, говорилось в документе, в эти сроки вероятно возникновение риска дефолта по долговым обязательствам компании и ей придется просить о дотациях от государства на 500 млрд руб. Проведение в 2023 г. IPO, как следовало из документа, должно позволить «Почте России» выплатить государству дополнительные дивиденды в размере 50 млрд руб. к 2030 г.

Ранее по теме: «Почта России» запланировала IPO на 2023 год

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных