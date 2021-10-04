В «Почте России» заявили об отсутствии планов выхода на IPO в 2023 году

Ранее «Ведомости» со ссылкой на приложение к стратегии «Почты России» до 2030 г. сообщили, что в компании видят риск дефолта по обязательствам и полагают, что оптимальный путь привлечения средств – публичное размещение акций. В противном случае, говорилось в документе, в эти сроки вероятно возникновение риска дефолта по долговым обязательствам компании и ей придется просить о дотациях от государства на 500 млрд руб. Проведение в 2023 г. IPO, как следовало из документа, должно позволить «Почте России» выплатить государству дополнительные дивиденды в размере 50 млрд руб. к 2030 г.