В «Почте России» заявили об отсутствии планов выхода на IPO в 2023 году
«Почта России» не панирует выходить на IPO в 2023 г., такой сценарий назывался в рабочих материалах в контексте экстремального сценария вероятного дефолта и в итоге не был принят в работу. Возможность самого дефолта в компании также не рассматривают. Об этом заявили в пресс-службе компании, комментируя соответствующую публикацию в газете «Ведомости».
«Ни вариант дефолта, ни вариант выхода на IPO компания не рассматривает. Стратегия "Почты", включающая все наши планы развития, утверждена и доступна на сайте компании — таких сценариев в ней нет», — сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что материалы, в которых упоминалась такая возможность, содержали «экстремально маловероятный сценарий деградации коммерческой функции».
«Эти материалы не были приняты в работу ни руководством компании, ни советом директоров», — подчеркнули в «Почте России».
Ранее «Ведомости» со ссылкой на приложение к стратегии «Почты России» до 2030 г. сообщили, что в компании видят риск дефолта по обязательствам и полагают, что оптимальный путь привлечения средств – публичное размещение акций. В противном случае, говорилось в документе, в эти сроки вероятно возникновение риска дефолта по долговым обязательствам компании и ей придется просить о дотациях от государства на 500 млрд руб. Проведение в 2023 г. IPO, как следовало из документа, должно позволить «Почте России» выплатить государству дополнительные дивиденды в размере 50 млрд руб. к 2030 г.