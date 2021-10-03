«Почта России» запланировала IPO на 2023 год

В «Почте России» видят риск дефолта по обязательствам и полагают, что оптимальный путь привлечения средств – публичное размещение акций компании. В приложении к стратегии «Почты России» до 2030 г., копия которой есть у «Ведомостей», IPO планируется на 2023 г. В противном случае в эти сроки вероятно возникновение риска дефолта по долговым обязательствам компании и ей придется просить о дотациях от государства на 500 млрд руб., полагают авторы стратегии.