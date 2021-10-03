«Почта России» запланировала IPO на 2023 год

«Почта России» запланировала IPO на 2023 годВ ином случае компании придется просить 500 млрд рублей у государства
В «Почте России» видят риск дефолта по обязательствам и полагают, что оптимальный путь привлечения средств – публичное размещение акций компании. В приложении к стратегии «Почты России» до 2030 г., копия которой есть у «Ведомостей», IPO планируется на 2023 г. В противном случае в эти сроки вероятно возникновение риска дефолта по долговым обязательствам компании и ей придется просить о дотациях от государства на 500 млрд руб., полагают авторы стратегии.
Приложение к стратегии рассматривалось советом директоров компании 25 декабря 2020 г., сообщил «Ведомостям» источник, близкий к «Почте России».
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