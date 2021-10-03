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«Почта России» запланировала IPO на 2023 год

В ином случае компании придется просить 500 млрд рублей у государства
Владислав Новый
Максим Стулов / Ведомости

В «Почте России» видят риск дефолта по обязательствам и полагают, что оптимальный путь привлечения средств – публичное размещение акций компании. В приложении к стратегии «Почты России» до 2030 г., копия которой есть у «Ведомостей», IPO планируется на 2023 г. В противном случае в эти сроки вероятно возникновение риска дефолта по долговым обязательствам компании и ей придется просить о дотациях от государства на 500 млрд руб., полагают авторы стратегии.

Приложение к стратегии рассматривалось советом директоров компании 25 декабря 2020 г., сообщил «Ведомостям» источник, близкий к «Почте России».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных