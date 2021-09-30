ВТБ вернет контроль над «Почта-банком» до конца сентября

Две акции госбанк выкупит у председателя правления «Почта-банка» Дмитрия Руденко за 5995 руб., добавил Пьянов. Но приобретение акций пока не приведет к консолидации «Почта-банка» в отчетности по МСФО: между ВТБ и другим акционером «Почта банка» – «Почтой России» – заключено акционерное соглашение, которое пока прописывает вариант совместного контроля по определенным вопросам, указал Пьянов. Подписание нового акционерного соглашения с большой вероятностью произойдет в октябре, а консолидация в отчетности будет уже за IV, а не III квартал, пояснил он. ВТБ возвращает себе операционный контроль над «Почта-банком» в том, что сейчас иная ситуация с точки зрения санкционных рисков, заявил Пьянов.