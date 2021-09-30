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ВТБ вернет контроль над «Почта-банком» до конца сентября

Ведомости

ВТБ закроет сделку по выкупу двух акций «Почта банка», вернув себе контроль, до 30 сентября, сообщил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, ФАС и правительство уже одобрили сделку. После ее завершения ВТБ будет владеть 50% + 1 акция. 

Две акции госбанк выкупит у председателя правления «Почта-банка» Дмитрия Руденко за 5995 руб., добавил Пьянов. Но приобретение акций пока не приведет к консолидации «Почта-банка» в отчетности по МСФО: между ВТБ и другим акционером «Почта банка» – «Почтой России» – заключено акционерное соглашение, которое пока прописывает вариант совместного контроля по определенным вопросам, указал Пьянов. Подписание нового акционерного соглашения с большой вероятностью произойдет в октябре, а консолидация в отчетности будет уже за IV, а не III квартал, пояснил он. ВТБ возвращает себе операционный контроль над «Почта-банком» в том, что сейчас иная ситуация с точки зрения санкционных рисков, заявил Пьянов. 

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ВТБ создал «Почта-банк» в 2016 г. на базе «Лето банка», которым владел через розничную дочку ВТБ 24. «Почта России» выкупила за 5,5 млрд руб. 49,99% акций будущего банка. В конце 2017 г. из-за санкционных рисков госбанк отказался от операционного контроля над активом, продав две акции «Почта банка» его предправления Дмитрию Руденко. У ВТБ и «Почты России» осталось по 50% минус одна акция. Госбанк с 2014 г. находится под секторальными ограничениями США и Евросоюза, в начале 2018 г. планировалось расширение санкций, а при добавлении компаний в черный список действует «правило 50%» — ограничения автоматически распространятся на дочерние структуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных