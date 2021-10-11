Мировые цены на кофе могут вырасти из-за проблем с колумбийскими поставщиками
Мировые цены на кофе в этом году выросли на 55%, в основном из-за плохих погодных условий, пишет Reuters. Но на мировом рынке возник еще один фактор для дальнейшего подорожания кофе: колумбийские фермеры решили отложить продажу своей продукции, дожидаясь более высоких цен.
Так, колумбийские производители кофе (страна является второй в мире по объему поставок кофе на мировой рынок) не поставили в этом году до 1 млн мешков бобов, что составляет 10% всего урожая. В результате экспортеры, трейдеры и обжарщики кофе столкнулись с серьезными потерями, сообщает агентство со ссылкой на источники в отрасли.
После засухи в Бразилии и резкого подорожания кофе на мировом рынке колумбийские производители аннулировали контракты на поставку кофе, выжидая более высоких цен на мировом рынке.
«Сбои в поставках у такого крупного производителя, как Колумбия, могут усилить скачки цен на мировых рынках, хотя они будут временными», — отмечают опрошенные изданием эксперты.
Как отмечает агентство, в Колумбии около 550 000 семей зарабатывают на жизнь выращиванием кофе. Страна является крупнейшим производителем сорта арабика, на котором основаны базовые фьючерсные контракты на бирже ICE.