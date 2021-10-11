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Мировые цены на кофе могут вырасти из-за проблем с колумбийскими поставщиками

Ведомости

Мировые цены на кофе в этом году выросли на 55%, в основном из-за плохих погодных условий, пишет Reuters. Но на мировом рынке возник еще один фактор для дальнейшего подорожания кофе: колумбийские фермеры решили отложить продажу своей продукции, дожидаясь более высоких цен. 

Так, колумбийские производители кофе (страна является второй в мире по объему поставок кофе на мировой рынок) не поставили в этом году до 1 млн мешков бобов, что составляет 10% всего урожая. В результате экспортеры, трейдеры и обжарщики кофе столкнулись с серьезными потерями, сообщает агентство со ссылкой на источники в отрасли. 

После засухи в Бразилии и резкого подорожания кофе на мировом рынке колумбийские производители аннулировали контракты на поставку кофе, выжидая более высоких цен на мировом рынке. 

«Сбои в поставках у такого крупного производителя, как Колумбия, могут усилить скачки цен на мировых рынках, хотя они будут временными», — отмечают опрошенные изданием эксперты. 

Как отмечает агентство, в Колумбии около 550 000 семей зарабатывают на жизнь выращиванием кофе. Страна является крупнейшим производителем сорта арабика, на котором основаны базовые фьючерсные контракты на бирже ICE.

Ранее по теме: Поставщики предупредили о росте цен на кофе на 10-12%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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