Мировые цены на кофе могут вырасти из-за проблем с колумбийскими поставщиками

Так, колумбийские производители кофе (страна является второй в мире по объему поставок кофе на мировой рынок) не поставили в этом году до 1 млн мешков бобов, что составляет 10% всего урожая. В результате экспортеры, трейдеры и обжарщики кофе столкнулись с серьезными потерями, сообщает агентство со ссылкой на источники в отрасли.