Поставщики предупредили о росте цен на кофе на 10-12%
Российские торговые сети начали получать уведомления от поставщиков о повышении цен на кофе. Так, торговая сеть «Верный» получила уведомления от поставщиков о повышении цен в августе на 10-12% из-за проблем с урожаем и подорожания сырья, сообщил «Коммерсантъ».
В «Ленте» изданию сообщили, что поставщики предупредили о повышении цен в пределах 10%, уведомление пока рассматривается. Источник издания в другой крупной сети подтвердил информацию о повышении цен и добавил, что поставщики говорят о подорожании упаковки и логистики.
Крупнейшим в мире производителем и экспортером кофе является Бразилия. В июле там начались аномальные заморозки после года сильнейшей засухи. Гендиректор ГК Uvenco Арвидас Алутис сообщил, что такая ситуация грозит падением урожая на 30% в годовом выражении. Также из-за пандемии не хватает персонала, из-за сложностей с логистикой начались задержки в разгрузке. В результате в июле цены на кофе на мировом рынке удвоились. Фьючерс на сорт арабика на товарной бирже в Нью-Йорке 24 июля торговался выше $2 за фунт впервые с октября 2014 г.
Основатель One Group (One Price Coffee) Сергей Румянцев добавил, что кофе начал дорожать в апреле-мае этого года. В сентябре компания планирует повысить цены на кофе для партнеров в пределах 15%. В ГК «Шоколадница» рассказали, что цены на кофе и объем поставок зафиксированы долгосрочным контрактом. Румянцев отметил, что подобные условия действуют у большинства крупных игроков рынка.
В сети «Правда кофе» отметили, что проблемы с поставками кофе связаны также с внутриполитическим кризисом в Колумбии. В Cofix сообщили, что если биржевые цены на кофе останутся на нынешнем уровне, стоимость закупки в 2022 г. может вырасти на 40-50%. В One Group, «Шоколаднице» и Cofix заявили, что цена напитков для конечного потребителя будет сохранена.