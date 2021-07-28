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Поставщики предупредили о росте цен на кофе на 10-12%

Ведомости

Российские торговые сети начали получать уведомления от поставщиков о повышении цен на кофе. Так, торговая сеть «Верный» получила уведомления от поставщиков о повышении цен в августе на 10-12% из-за проблем с урожаем и подорожания сырья, сообщил «Коммерсантъ».

В «Ленте» изданию сообщили, что поставщики предупредили о повышении цен в пределах 10%, уведомление пока рассматривается. Источник издания в другой крупной сети подтвердил информацию о повышении цен и добавил, что поставщики говорят о подорожании упаковки и логистики.

Крупнейшим в мире производителем и экспортером кофе является Бразилия. В июле там начались аномальные заморозки после года сильнейшей засухи. Гендиректор ГК Uvenco Арвидас Алутис сообщил, что такая ситуация грозит падением урожая на 30% в годовом выражении. Также из-за пандемии не хватает персонала, из-за сложностей с логистикой начались задержки в разгрузке. В результате в июле цены на кофе на мировом рынке удвоились. Фьючерс на сорт арабика на товарной бирже в Нью-Йорке 24 июля торговался выше $2 за фунт впервые с октября 2014 г.

Основатель One Group (One Price Coffee) Сергей Румянцев добавил, что кофе начал дорожать в апреле-мае этого года. В сентябре компания планирует повысить цены на кофе для партнеров в пределах 15%. В ГК «Шоколадница» рассказали, что цены на кофе и объем поставок зафиксированы долгосрочным контрактом. Румянцев отметил, что подобные условия действуют у большинства крупных игроков рынка.

В сети «Правда кофе» отметили, что проблемы с поставками кофе связаны также с внутриполитическим кризисом в Колумбии. В Cofix сообщили, что если биржевые цены на кофе останутся на нынешнем уровне, стоимость закупки в 2022 г. может вырасти на 40-50%. В One Group, «Шоколаднице» и Cofix заявили, что цена напитков для конечного потребителя будет сохранена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных