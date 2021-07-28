Поставщики предупредили о росте цен на кофе на 10-12%

Крупнейшим в мире производителем и экспортером кофе является Бразилия. В июле там начались аномальные заморозки после года сильнейшей засухи. Гендиректор ГК Uvenco Арвидас Алутис сообщил, что такая ситуация грозит падением урожая на 30% в годовом выражении. Также из-за пандемии не хватает персонала, из-за сложностей с логистикой начались задержки в разгрузке. В результате в июле цены на кофе на мировом рынке удвоились. Фьючерс на сорт арабика на товарной бирже в Нью-Йорке 24 июля торговался выше $2 за фунт впервые с октября 2014 г.