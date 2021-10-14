«Сбер» выкупил домен games.ru

Сайт games.ru был основан в 1997 г., на нем находился ранее новостной портал с бесплатными онлайн-играми и форумом. Сейчас он недоступен. По словам одного из собеседников «Коммерсанта», по этому адресу могут создать маркетплейс, на котором будут продавать подписки на околоигровые сервисы нового владельца и игры, разработанные компанией самостоятельно и с партнерами.