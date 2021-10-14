«Сбер» выкупил домен games.ru
«Сбер» приобрел для своей экосистемы домен игрового портала games.ru. На это обратил внимание «Коммерсантъ». Стоимость домена не раскрывается, однако собеседник издания предположил, что он мог обойтись «Сберу» примерно в $1 млн.
Сайт games.ru был основан в 1997 г., на нем находился ранее новостной портал с бесплатными онлайн-играми и форумом. Сейчас он недоступен. По словам одного из собеседников «Коммерсанта», по этому адресу могут создать маркетплейс, на котором будут продавать подписки на околоигровые сервисы нового владельца и игры, разработанные компанией самостоятельно и с партнерами.
В апреле «Сберинтертейнмент» (дочерняя компания банка) объявила о создании собственного игрового направления под названием «Сбер игры». Тогда сообщалось, что в течение 2021 г. в новой структуре приступят к формированию команды и созданию продюсерского центра, издательства, студии внутренней разработки, а также различных профильных сервисов. Инвестиции в проект оценивались в сумму порядка $100 млн, однако в самом «Сбере» их не прокомментировали.
С конца 2020 г. в экосистеме «Сбера» работает (в тестовом режиме) сервис облачного гейминга SberPlay на базе «умной» ТВ-приставки SberBox. Пока ей можно пользоваться с помощью одного виртуального или физического геймпада.
По данным игрового бренда My Games (входит в VK), объем российского рынка видеоигр в 2020 г. составил 163,4 млрд руб. — на 35% больше, чем годом ранее. По оценке Telecom Daily, «Сбор» занимает третье место среди экосистем на российском рынке по размеру выручки, уступая «Яндексу» и Google.