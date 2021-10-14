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«Сбер» выкупил домен games.ru

Ведомости

«Сбер» приобрел для своей экосистемы домен игрового портала games.ru. На это обратил внимание «Коммерсантъ». Стоимость домена не раскрывается, однако собеседник издания предположил, что он мог обойтись «Сберу» примерно в $1 млн.

Сайт games.ru был основан в 1997 г., на нем находился ранее новостной портал с бесплатными онлайн-играми и форумом. Сейчас он недоступен. По словам одного из собеседников «Коммерсанта», по этому адресу могут создать маркетплейс, на котором будут продавать подписки на околоигровые сервисы нового владельца и игры, разработанные компанией самостоятельно и с партнерами.

В апреле «Сберинтертейнмент» (дочерняя компания банка) объявила о создании собственного игрового направления под названием «Сбер игры». Тогда сообщалось, что в течение 2021 г. в новой структуре приступят к формированию команды и созданию продюсерского центра, издательства, студии внутренней разработки, а также различных профильных сервисов. Инвестиции в проект оценивались в сумму порядка $100 млн, однако в самом «Сбере» их не прокомментировали.

С конца 2020 г. в экосистеме «Сбера» работает (в тестовом режиме) сервис облачного гейминга SberPlay на базе «умной» ТВ-приставки SberBox. Пока ей можно пользоваться с помощью одного виртуального или физического геймпада.

По данным игрового бренда My Games (входит в VK), объем российского рынка видеоигр в 2020 г. составил 163,4 млрд руб. — на 35% больше, чем годом ранее. По оценке Telecom Daily, «Сбор» занимает третье место среди экосистем на российском рынке по размеру выручки, уступая «Яндексу» и Google. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных