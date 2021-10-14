«Яндекс» запустил быструю доставку продуктов в Лондоне

Первой страной дальнего зарубежья, где «Яндекс.Лавка» начала работу, стал Израиль в ноябре 2020 г. Сервис доступен жителям центральной, северной и южной частей Тель-Авива, Рамат-Гана и Гиватаима. Сервис «Яндекс.Лавка» также насчитывает более 400 дарксторов в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, а также в Израиле, Париже и Лондоне.