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«Яндекс» запустил быструю доставку продуктов в Лондоне

Ведомости

«Яндекс» запустил быструю доставку продуктов во втором европейском городе — Лондоне. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании. Ранее доставка с локальных мини-складов по модели «Яндекс.Лавки» была запущена в Париже.

«Лондон стал вторым европейским городом после Парижа, где появилась эта доставка. В крупных европейских городах как Лондон и Париж выше проникновение электронной коммерции и доставки еды, высокая плотность населения и платежеспособный спрос», — пояснили в компании.

Сервис работает под международным брендом Yango Deli. Сейчас он доступен более 1,4 млн жителей в районах Бетнал-Грин, Баттерси, Бермондси и Актон.

Первой страной дальнего зарубежья, где «Яндекс.Лавка» начала работу, стал Израиль в ноябре 2020 г. Сервис доступен жителям центральной, северной и южной частей Тель-Авива, Рамат-Гана и Гиватаима. Сервис «Яндекс.Лавка» также насчитывает более 400 дарксторов в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, а также в Израиле, Париже и Лондоне.

Ранее по теме: «Яндекс» запустил сервис экспресс-доставки продуктов в Париже

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных