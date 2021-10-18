Росстат сообщил о рекордном росте цен на овсяные хлопья

Средние розничные цены на геркулес в августе этого года составили 80,5 руб. за кг, в сентябре — 80,9 руб., сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата. Цена геркулеса перешагнула планку в 80 руб. за кг впервые за всю историю наблюдений Росстата как минимум с 2000 г. В годовом выражении цена на овсяные хлопья выросла на 12%.