Росстат сообщил о рекордном росте цен на овсяные хлопья
Средние розничные цены на геркулес в августе этого года составили 80,5 руб. за кг, в сентябре — 80,9 руб., сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата. Цена геркулеса перешагнула планку в 80 руб. за кг впервые за всю историю наблюдений Росстата как минимум с 2000 г. В годовом выражении цена на овсяные хлопья выросла на 12%.
Также выросли цены на овсяную кашу, в том числе на овсяные хлопья быстрого приготовления. В январе-августе этого года рост на них составил 15% в годовом выражении до 94 руб. за кг, сообщила исследовательская компания GfK
Представитель торговой сети «Лента» рассказал, что в 2021 г. поставщики повысили цены на овсяные хлопья в пределах 20% в годовом выражении. По словам представителя торговой сети «Командор» Дмитрия Болотова, цена на овсяные хлопья выросла примерно на 15% по сравнению с прошлым годом. Издание отправило запросы в X5 Group, «Магнит» и «Ашан».
В Минсельхозе изданию заявили, что нынешних объемов производства овса достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка. Производители уменьшают площади посевов овса для корма животным, который составляет большую часть производства всего овса в стране. Аграрии замещают овес на зерновые, масличные и сою, однако такая тенденция не затрагивает продовольственный овес, который используется для производства овсяных хлопьев.