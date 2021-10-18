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Росстат сообщил о рекордном росте цен на овсяные хлопья

Ведомости

Средние розничные цены на геркулес в августе этого года составили 80,5 руб. за кг, в сентябре — 80,9 руб., сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата. Цена геркулеса перешагнула планку в 80 руб. за кг впервые за всю историю наблюдений Росстата как минимум с 2000 г. В годовом выражении цена на овсяные хлопья выросла на 12%.

Также выросли цены на овсяную кашу, в том числе на овсяные хлопья быстрого приготовления. В январе-августе этого года рост на них составил 15% в годовом выражении до 94 руб. за кг, сообщила исследовательская компания GfK

Представитель торговой сети «Лента» рассказал, что в 2021 г. поставщики повысили цены на овсяные хлопья в пределах 20% в годовом выражении. По словам представителя торговой сети «Командор» Дмитрия Болотова, цена на овсяные хлопья выросла примерно на 15% по сравнению с прошлым годом. Издание отправило запросы в X5 Group, «Магнит» и «Ашан».

В Минсельхозе изданию заявили, что нынешних объемов производства овса достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка. Производители уменьшают площади посевов овса для корма животным, который составляет большую часть производства всего овса в стране. Аграрии замещают овес на зерновые, масличные и сою, однако такая тенденция не затрагивает продовольственный овес, который используется для производства овсяных хлопьев.

В России также выросли цены на гречку. Этим летом в магазинах впервые за 10 лет цены на крупу превысили 100 руб. и составили в среднем 102,5 руб. В октябре Минсельхоз заверил, что дефицита продуктов на внутреннем рынке не будет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных