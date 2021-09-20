В России цена на гречку впервые за десять лет превысила 100 рублей
В начале пандемии в 2020 г. появился ажиотажный спрос на гречку: россияне закупали продукты с длительным сроком хранения перед началом самоизоляции. Летом прошлого года гречка стала одним из наиболее подорожавших товаров: в июле цена выросла в 1,8 раза в годовом выражении, до 87 руб. за 1 кг. Однако цена на гречку в июле-августе прошлого года была на 17% меньше показателей этого года.
Подорожание гречки может быть связано с тем, что на рынке образовался дефицит — с ним столкнулась, в частности, «АФГ Националь», пишет РБК. В Минсельхозе заверили: гречки достаточно, «возможность дефицита исключена».
Цены на гречку непрерывно росли с октября 2020 г. и остановились в начале сентября 2021 г. В первую неделю сентября гречка немного подешевела, но за следующую неделю подорожала на 0,2%. Правительство включило гречку в перечень социально значимых продуктов, за ценами на которые следит государство. Если в течение 60 дней подряд продукт из списка подорожает на 10% без учета сезонных колебаний, на него на 90 дней могут установить предельные цены.
В Минпромторге изданию сообщили, что розничные цены на гречку основываются на отпускных ценах поставщиков, которые зависят от различных факторов. Вопрос о повышении отпускных цен в Минпромторге переадресовали в Минсельхоз.
Там рассказали, что, по данным на 15 сентября, цены производителей на крупу за месяц выросли на 0,7%, но за неделю уменьшились на 0,9%. Цены на гречиху за неделю не изменились, а за месяц уменьшились на 0,9%. В Минсельхозе не уточнили текущий прогноз по урожаю гречихи, однако отметили, что объемов производства в этом году хватит, чтобы обеспечить внутренний рынок.