В России цена на гречку впервые за десять лет превысила 100 рублей

Цены на гречку непрерывно росли с октября 2020 г. и остановились в начале сентября 2021 г. В первую неделю сентября гречка немного подешевела, но за следующую неделю подорожала на 0,2%. Правительство включило гречку в перечень социально значимых продуктов, за ценами на которые следит государство. Если в течение 60 дней подряд продукт из списка подорожает на 10% без учета сезонных колебаний, на него на 90 дней могут установить предельные цены.