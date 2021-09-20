Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

В России цена на гречку впервые за десять лет превысила 100 рублей

Ведомости

Цены на гречку в магазинах летом 2021 г. впервые за 10 лет превысили 100 руб. и составили в среднем 102,5 руб., сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Последний раз цены превышали отметку 100 руб. за 1 кг лишь в 2011 г.: в мае того года гречка дорожала до 112 руб. за 1 кг.

В начале пандемии в 2020 г. появился ажиотажный спрос на гречку: россияне закупали продукты с длительным сроком хранения перед началом самоизоляции. Летом прошлого года гречка стала одним из наиболее подорожавших товаров: в июле цена выросла в 1,8 раза в годовом выражении, до 87 руб. за 1 кг. Однако цена на гречку в июле-августе прошлого года была на 17% меньше показателей этого года.

Подорожание гречки может быть связано с тем, что на рынке образовался дефицит — с ним столкнулась, в частности, «АФГ Националь», пишет РБК. В Минсельхозе заверили: гречки достаточно, «возможность дефицита исключена».

Цены на гречку непрерывно росли с октября 2020 г. и остановились в начале сентября 2021 г. В первую неделю сентября гречка немного подешевела, но за следующую неделю подорожала на 0,2%. Правительство включило гречку в перечень социально значимых продуктов, за ценами на которые следит государство. Если в течение 60 дней подряд продукт из списка подорожает на 10% без учета сезонных колебаний, на него на 90 дней могут установить предельные цены.

В Минпромторге изданию сообщили, что розничные цены на гречку основываются на отпускных ценах поставщиков, которые зависят от различных факторов. Вопрос о повышении отпускных цен в Минпромторге переадресовали в Минсельхоз.

Ранее по теме: В правительстве анонсировали предложения по снижению объемов экспорта гречки

Там рассказали, что, по данным на 15 сентября, цены производителей на крупу за месяц выросли на 0,7%, но за неделю уменьшились на 0,9%. Цены на гречиху за неделю не изменились, а за месяц уменьшились на 0,9%. В Минсельхозе не уточнили текущий прогноз по урожаю гречихи, однако отметили, что объемов производства в этом году хватит, чтобы обеспечить внутренний рынок.

Ранее по теме: Экспорт разогнал цены на гречку

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных