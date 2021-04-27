Экспорт разогнал цены на гречку

Экспорт разогнал цены на гречкуМинсельхоз разрабатывает меры по их сдерживанию
Ритейлеры и поставщики обсуждают повышение цен на крупы, рассказали «Ведомостям» представители нескольких торговых сетей и поставщиков. Возможным ростом цен уже обеспокоен Минпромторг: он попросил торговые сети предоставить подробную информацию о динамике стоимости продукции, говорят двое из них. «Отдельно по ценам на крупы», уточнил представитель Минпромторга, запроса не было, но ведомство проводит еженедельный мониторинг стоимости социально значимых продуктов.
Представитель сети магазинов «Верный» в разговоре с «Ведомостями» подтвердил: еще в феврале поставщики начали писать письма о повышении закупочных цен на крупы на 7,5–15% начиная с марта и апреля. Он уверяет, что пока «Верный» не принял ни одного из предложений о повышении стоимости. Закупочные цены на крупы имеют «устойчивую тенденцию к росту», подтверждает коммерческий директор гастрономов «Красный Яр» Вадим Журов.
В «Командор» (крупнейший ритейлер в Восточной Сибири) также поступают предложения о повышении цены на гречку (на 10–15%), пшено и овсяные хлопья (на 3–5%), говорит руководитель коммуникационного центра компании Дмитрий Болотов. Впрочем, у ритейлера на складах пока есть товарный запас круп по старым ценам, поэтому сейчас каждое предупреждение о повышении цен он рассматривает индивидуально, ищет альтернативных поставщиков, а также пытается договориться о более низкой отпускной стоимости или о ее поэтапном повышении, уточняет Болотов.
Уровень цен на некоторые крупы уже и так высокий после ажиотажного спроса весной прошлого года: например, гречка в рознице, согласно Росстату, за год подорожала на 36% до 94,3 руб./кг. Нынешнее удорожание имеет разные причины. Рост цен на овсяную крупу объясняется неурожаем, на гречку – дефицитом на рынке и т. д., отмечает Журов. Кроме того, по его словам, на ситуацию влияет и рост стоимости упаковки (пленки и картона). Исполнительный директор Руспродсоюза (в него входят крупные производители крупы) Дмитрий Востриков подтверждает рост цены на гречку (+10%), по другим крупам он называет ситуацию стабильной.
Дело в том, что заводам не хватает гречихи и пока никто точно не знает, действительно ли ее мало на рынке или аграрии просто не продают ее переработчикам, рассуждает он. Значительная часть гречихи действительно распродана, говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. По его словам, эта культура только за неделю, закончившуюся 23 апреля, подорожала на 2000 руб. до 67 000 руб./т: производители постепенно включают в цену рост стоимости удобрений, затраты на хранение и т. д., объясняет он. Представители «Мистраль-трейдинга» (крупы «Мистраль»), «Ресурса» («Увелка») на вопросы «Ведомостей» не ответили, «Макфы» и АФГ «Националь» («Националь», Prosto) от комментариев отказались.
Дисбаланс на рынок вносят растущие поставки за границу, говорит Востриков. Экспорт в этом году и правда очень высокий: с начала сезона (с сентября 2020 г.) вывезено около 220 000 т гречихи и гречки (примерно четверть от всего их производства), что больше, чем за весь прошлый сезон, указывает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Высокий спрос на эту продукцию сейчас в Китае, Японии и странах бывшего СССР. Это и стало одной из причин роста: сейчас 1 кг крупы в опте стоит 70 руб. (+36% к сентябрю 2020 г.), что превышает даже пиковые цены во время ажиотажа весной прошлого года. Несмотря на рекордный сбор гречихи в 2020 г. (893 000 т, +13,6% к 2019 г.), рост цен на крупу стимулировала динамика по другим зерновым, признает представитель Минсельхоза.
Государство озаботилось ценами на продукты после претензий президента России Владимира Путина в конце прошлого года. В частности, он был недоволен динамикой цен на масло, сахар, хлеб и макароны. В результате были введены пошлины и квоты на экспорт зерна, а также утверждены пошлины на экспорт подсолнечника и масла. Отпускные и розничные цены на подсолнечное масло и сахар-песок зафиксированы соглашениями между производителями, ритейлерами и правительством.
Что касается круп, то Минсельхоз рассчитывает сбалансировать предложение за счет увеличения посевных площадей под основными крупяными культурами в 2021 г., говорит его представитель. Кроме того, ведомство разрабатывает меры для недопущения роста цен на гречку, добавляет он. Какие именно, он не уточнил. Впрочем, поводов для паники аналитики не видят: в частности, Рылько полагает, что с учетом высоких переходящих запасов дефицита не ожидается. Кроме того, по его мнению, в этом году аграрии из-за привлекательных цен действительно могут увеличить площади под эту культуру, что в итоге приведет к снижению цен.
Таким образом, смысла в госрегулировании цен нет, считает Востриков: крупы в рационе россиян взаимозаменяемы и потребитель выбирает то, что доступнее на данный момент. Кроме того, такие меры приводят к сбою цепочек поставок, напоминает он. Например, соглашения по сахару уже привели к тому, что оптовая цена для переработчиков (кондитеров и хлебопеков) стала выше, чем в рознице, указывает он.
Пресс-службы «Магнита», X5 Retail Group, «Дикси», «Ашана», «Ленты», а также Федеральной антимонопольной службы на запросы «Ведомостей» о ситуации с ценой на крупы не ответили. Представитель Ассоциации компаний розничной торговли от комментариев отказался.