Экспорт разогнал цены на гречку

Дисбаланс на рынок вносят растущие поставки за границу, говорит Востриков. Экспорт в этом году и правда очень высокий: с начала сезона (с сентября 2020 г.) вывезено около 220 000 т гречихи и гречки (примерно четверть от всего их производства), что больше, чем за весь прошлый сезон, указывает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Высокий спрос на эту продукцию сейчас в Китае, Японии и странах бывшего СССР. Это и стало одной из причин роста: сейчас 1 кг крупы в опте стоит 70 руб. (+36% к сентябрю 2020 г.), что превышает даже пиковые цены во время ажиотажа весной прошлого года. Несмотря на рекордный сбор гречихи в 2020 г. (893 000 т, +13,6% к 2019 г.), рост цен на крупу стимулировала динамика по другим зерновым, признает представитель Минсельхоза.