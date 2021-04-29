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В правительстве анонсировали предложения по снижению объемов экспорта гречки

Ведомости

Минпромторг, Минсельхоз и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) представят предложения по вопросу снижения объемов экспорта гречки. Такие поручения даны по итогам правительственного межведомственного совещания о мерах мониторинга и реагирования на рост цен под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

«Минэкономразвития поручено рассмотреть данный вопрос на очередном заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции», — говорится в сообщении пресс-службы правительства. Сроки, к которым ведомства представят свои предложения, не уточняются.

Кроме того, Минсельхозу даны поручения продолжить работу по заключению контрактов на поставку белого сахара в Россию и совместно с Минпромторгом обеспечить отгрузку в торговые сети импортного белого сахара, поступающего по квоте.

Ранее «Ведомости» сообщили со ссылкой на источники, что в правительстве обсуждают введение временного запрета на экспорт гречихи и гречневой крупы. В Минэкономразвития подтвердили, что такое предложение поступило от Минсельхоза к заседанию подкомиссии. До этого о подорожании гречки сообщили «Ведомостям» несколько ритейлеров и поставщиков. Некоторые из опрошенных участников рынка связали сложившуюся ситуацию с высокими объемами экспорта крупы.

Как рассказал «Ведомостям» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, с начала сезона (с сентября 2020 г.) вывезено около 220 000 т гречихи и гречки — около четверти от всего их производства. Это больше, чем за весь прошлый сезон. Высокий спрос на гречку, по его словам, наблюдается сейчас в Китае, Японии и странах бывшего СССР. В результате цена 1 кг крупы в опте выросла на 36% к сентябрю 2020 г (70 руб.). Это превышает даже пиковые цены во время ажиотажа весной прошлого года, на фоне паники в связи с пандемией и ожиданием дефицита. Минсельхоз также признавал рост цен, который происходит вопреки рекордному сбору гречихи в 2020 г. (893 000 т, +13,6% к 2019 г.). По мнению ведомства, это обусловлено ростом стоимости по другим культурам.

Ранее по теме: В правительстве обсуждают временный запрет на экспорт гречки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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