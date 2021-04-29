В правительстве анонсировали предложения по снижению объемов экспорта гречки

Как рассказал «Ведомостям» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, с начала сезона (с сентября 2020 г.) вывезено около 220 000 т гречихи и гречки — около четверти от всего их производства. Это больше, чем за весь прошлый сезон. Высокий спрос на гречку, по его словам, наблюдается сейчас в Китае, Японии и странах бывшего СССР. В результате цена 1 кг крупы в опте выросла на 36% к сентябрю 2020 г (70 руб.). Это превышает даже пиковые цены во время ажиотажа весной прошлого года, на фоне паники в связи с пандемией и ожиданием дефицита. Минсельхоз также признавал рост цен, который происходит вопреки рекордному сбору гречихи в 2020 г. (893 000 т, +13,6% к 2019 г.). По мнению ведомства, это обусловлено ростом стоимости по другим культурам.