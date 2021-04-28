В правительстве обсуждают временный запрет на экспорт гречки

Экспорт в этом году и правда очень высокий: с начала сезона (с сентября 2020 г.) вывезено около 220 000 т гречихи и гречки (примерно четверть от всего их производства), что больше, чем за весь прошлый сезон, рассказывал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Высокий спрос на эту продукцию сейчас в Китае, Японии и странах бывшего СССР. Это и стало одной из причин роста, считает Рылько: сейчас 1 кг крупы в опте стоит 70 руб. (+36% к сентябрю 2020 г.), что превышает даже пиковые цены во время ажиотажа весной прошлого года. Минсельхоз признавал рост цен, который происходит вопреки рекордному сбору гречихи в 2020 г. (893 000 т, +13,6% к 2019 г.). По мнению ведомства, это обусловлено ростом стоимости по другим культурам.