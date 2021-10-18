В Германии заявили о выполнении «Газпромом» обязательств по поставкам газа
«По нашим сведениям на данный момент, все поставщики газа соблюдают договоренности, то есть и "Газпром" до сих пор выполняет свои контрактные обязательства», — сказал он.
«Конечно, правительство ФРГ очень внимательно наблюдает за ситуацией и надеется, что так это будет и впредь», — добавил Зайберт.
В середине августа стоимость газа в Европе впервые в истории превысила $600 за 1000 кубометров и продолжила расти, в итоге к началу октября достигнув более чем $1900. После заявления президента России Владимира Путина, что Россия готова помочь Европе с газовым кризисом, газовые котировки стали снижаться. Одна из причин роста цен — дефицит газа в хранилищах Европы, запасы в которых достигли десятилетнего минимума — 75% против 94% в прошлом году, также свой вклад внесла безветренная погода, приведшая к снижению эффективности ветрогенерации.
Представитель Минэкономики ФРГ Сюзанне Унград 18 октября заявила, что «заполненность хранилищ газа [в Германии] сейчас находится на уровне ниже 70%, то есть несколько снизилась». Она отметила, что сокращение наполненности хранилищ связано с тем, что «первый газ оттуда начал, как обычно, использоваться с наступлением холодных месяцев».
В Еврокомиссии ранее высказывали мнение, что поставки газа из России в ЕС оказались ниже ожидаемых, поскольку «Газпром» выполнял долгосрочные контракты, но практически не предлагал дополнительных поставок, сообщали «РИА Новости». В свою очередь, вице-премьер России Александр Новак на Российской энергетической неделе говорил, что европейские страны не обращались к России с просьбой увеличить поставки газа, передавал ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост цен на газ в Европе связан с увеличением доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе. По его словам, главной отличительной чертой данного сектора является непостоянство выработки электроэнергии. Он пояснил, что из-за снижения выработки на ветряных электростанциях на европейском рынке сложился дефицит электроэнергии, в результате чего цены на электричество выросли, что стало спусковым крючком для роста цен на газ на спотовом рынке. Путин напомнил, что когда Европа делала ставку на атомную и газовую генерацию, таких кризисов не было.