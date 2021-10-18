ФАС признала ненадлежащей рекламу сети суши «Ёбидоёби» в Волгограде

Дело было возбуждено по заявлению жителей Волгограда. Люди указали, что реклама «Ёбидоёби» размещена в жилом районе, рядом с остановкой, неподалеку от которой расположены детские сады, школа и колледж. В частности, один из местных жителей отметил, что Волгоград и проживающие в нем люди «достойны более уважительного отношения к себе не только из-за своей героической истории, но и ради будущих поколений». Кроме того, по мнению волгоградцев, детей надо приучать к культуре, а не мату, и «никакие переводы слов, звучащих вульгарно на русском языке, не должны стать оправданием предпринимателям, которые таким мерзким образом привлекают клиентов».