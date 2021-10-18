ФАС признала ненадлежащей рекламу сети суши «Ёбидоёби» в Волгограде
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Волгоградской области признало ненадлежащей рекламу одного из местных баров сети суши «Ёбидоёби», сообщается на сайте ведомства.
Речь идет о наружной рекламе, где продемонстрирован один из сетов заведения с подписью: «Не материмся и вкусно готовим. Набор «Кунили» 2 кг. Ёбидоёби Sushi &Rolls». Также изображение содержит товарный знак компании — «Ё», рассказали в ведомстве. «Оценив все обстоятельства дела, Волгоградское УФАС России вынесло решение о признании рассматриваемой рекламы ненадлежащей, нарушающей требования закона о рекламе, в связи с тем, что в рекламе использованы слова, производные от бранного слова, а также непристойных выражений», — заявили в УФАС.
Дело было возбуждено по заявлению жителей Волгограда. Люди указали, что реклама «Ёбидоёби» размещена в жилом районе, рядом с остановкой, неподалеку от которой расположены детские сады, школа и колледж. В частности, один из местных жителей отметил, что Волгоград и проживающие в нем люди «достойны более уважительного отношения к себе не только из-за своей героической истории, но и ради будущих поколений». Кроме того, по мнению волгоградцев, детей надо приучать к культуре, а не мату, и «никакие переводы слов, звучащих вульгарно на русском языке, не должны стать оправданием предпринимателям, которые таким мерзким образом привлекают клиентов».
При этом предприниматель, который открыл бар «Ёбидоёби» в Волгограде по франшизе, заявил, что это название передает русскими буквами японский текст «День недели — суббота» и не связан с ненормативной русской лексикой. То же самое указано на сайте сети. «Кунили» же, по словам ответчика, переводится с японского как «страна, государство».
При этом ФАС указала, что в 2019 г. Роспатент отказал «Ёбидоёби» в регистрации этого слова в качестве товарного знака, сославшись на то, что это противоречит общественным интересам. В 2020 г. законность решения Роспатента подтвердил суд. Также сеть не смогла зарегистрировать слово «Ёбидоёби» в качестве международного товарного знака через США. По данным УФАС, в отказе было указано, что название созвучно с русской ненормативной лексикой, имеющей обсценное содержание, противоречащей общественным интересам и нормам морали. «Таким образом, на сегодняшний день на территории России отсутствует правовая защита обозначения "Ёбидоёби" как средства индивидуализации», — заявил регулятор.
Отмечается, что в настоящий момент компания зарегистрировала торговую марку в США. Там ее название прописано кириллицей как слово, не имеющее значения. Также у сети имеется международный сертификат регистрации торговой марки в соответствии с Мадридским соглашением о международной защите регистрации знаков.
В августе «Ёбидоёби» подверглась нападкам со стороны сообщества «Мужское государство» за рекламу с изображением темнокожего мужчины. Компания стала получать угрозы, кроме того, активисты оставляли негативные отзывы на сеть и создавали фейковые заказы на рандомные адреса с указанием оплаты при получении. Сначала в «Ёбидоёби» заявили, что не видят провокации в своей рекламе, однако затем сеть удалила публикации и принесла извинения за то, что «задела общественность».