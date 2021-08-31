Песков прокомментировал ситуацию с травлей в сети от «Мужского государства»
В Кремле знают из СМИ о существовании «Мужского государства» и ситуации с поступающими от его лица угрозами в адрес ряда компаний, однако это прерогатива полиции. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы видели сообщения СМИ, но, честно говоря, безусловно, это не наша прерогатива. Если там есть какие-то действия, ведущие к нарушению закона, если есть соответствующие заявления, то, конечно, органы должны отреагировать. Это чистая прерогатива органов правопорядка, полиции», — сказал Песков.
29 августа в Telegram-канале лидера сообщества «Мужское государство» Владислава Позднякова появился пост с призывом «атаковать» сеть доставки суши «Тануки» после того, как в соцсетях компании появились несколько постов с радужным флагом и темнокожими под лозунгом борьбы с дискриминацией. Поздняков потребовал «Тануки» удалить посты. Позже сеть сообщила о поступлении угроз от членов «Мужского государства», а также о ложных звонках о минировании ресторанов. Кроме «Тануки» целью сообщества была также сеть доставки «Ёбидоёби» из-за их рекламы с темнокожими. Последняя компания в итоге принесла извинения.
Поздняков также призывал оформлять на «Яндекс.Еде» заказы в адрес «Тануки» и отменять их в рамках кампании против сети, а также «парализовать» работу курьеров, если все рестораны сети не будут удалены из приложения. Однако позднее, 30 августа, лидер «Мужского государства» попросил своих сторонников не использовать «Яндекс. Еду» в кампании против «Тануки», заявив, что ему пришлось «капитулировать» после разговора с «одним известным человеком» под угрозой бана «всех его аккаунтов», а также возбуждения «рандомных» дел по статье «хулиганство» в отношении сторонников сообщества.
Сообщество «Мужское государство» изначально появилось во «ВКонтакте», а потом распространилось и на другие соцсети и мессенджеры. Свою идеологию члены движения описывают как «национал-патриархат», их неоднократно обвиняли в травле женщин и представителей сексуальных меньшинств. Идеолог «Мужского государства» Поздняков регулярно призывает к ненавистническим кампаниям против организаций, якобы продвигающих мультикультурализм, феминизм и оскорбляющих русских.