Песков прокомментировал ситуацию с травлей в сети от «Мужского государства»

Поздняков также призывал оформлять на «Яндекс.Еде» заказы в адрес «Тануки» и отменять их в рамках кампании против сети, а также «парализовать» работу курьеров, если все рестораны сети не будут удалены из приложения. Однако позднее, 30 августа, лидер «Мужского государства» попросил своих сторонников не использовать «Яндекс. Еду» в кампании против «Тануки», заявив, что ему пришлось «капитулировать» после разговора с «одним известным человеком» под угрозой бана «всех его аккаунтов», а также возбуждения «рандомных» дел по статье «хулиганство» в отношении сторонников сообщества.