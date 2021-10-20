Сделка по продаже госпакета аэропорта «Внуково» откладывается на 2022 год
Сделка по продаже госпакета (25% + 1 акция) в операторе аэропорта «Внуково» может состояться в следующем году, сообщил корреспонденту «Ведомостей» заместитель руководителя Росимущества Алексей Павлов. Совладелец аэропорта Виталий Ванцев весной говорил журналистам, что сделка по выкупу госпакета и последующей продаже его авиакомпании Qatar Airways может быть реализована в течение 2021 г.
«Скорее всего, мы можем подойти к обсуждению параметров (сделки по продаже пакета государства в аэропорту. — “Ведомости”) уже более конкретно в следующем году. Мы все-таки хотим оставить определенный контроль за ситуацией, которая развивается во "Внуково", потому что спецборта прибывают в этот аэропорт, поэтому мы очень осторожно будем структурировать эту сделку. Надеюсь, что в следующем году что-то должно получиться» , — сообщил он «Ведомостям».
В марте совладелец аэропорта Виталий Ванцев сообщал журналистам, что сделка по выкупу госпакета аэропорта и последующей перепродаже его авиакомпании Qatar Airways в силе и может быть завершена в течение 2021 г. В апреле в интервью РБК он также сообщил, что для завершения сделки должен быть принят механизм передачи «золотой акции» аэропорта государству. «У государства должна остаться «золотая акция» в аэропорту, но пока нет механизма передачи этой акции, поскольку международный аэропорт «Внуково» не является стратегическим предприятием», — объяснял он. Ожидалось, что эта проблема будет решена «к лету» этого года, говорил тогда Ванцев.
В 2017 г. была завершена консолидация частных и государственных активов «Внуково». Кроме Росимущества 13,5% акций получили компании Ванцева, 61,5% – компании Владимира Скоча. Скоч – отец партнера Алишера Усманова по холдингу «Металлоинвест» Андрея Скоча, последний после избрания в Госдуму в 2007 г. передал активы отцу. Частные акционеры «Внуково» задействовали свой опцион на выкуп госпакета еще весной 2018 г., рассказывал Ванцев «Ведомостям». Госпакет планируется выкупить за 7,3 млрд руб.
В июле правительство внесло в Госдуму поправки в закон «О приватизации государственного и муниципального имущества», которые позволят продать пакет акций «Внуково». Поправками предлагается дать правительству право вводить «золотую акцию» при приватизации госимущества. Согласно поправкам, такие меры могут приниматься «при принятии отдельных решений правительства Российской Федерации».
В сентябре правовое управление Госдумы вынесло по проекту свое заключение: «замечаний концептуального характера не имеется». При этом в управлении уточнили, что из предлагаемых поправок «не ясно, что понимается под «отдельными решениями» правительства Российской Федерации, учитывая, что по закону приватизация федерального имущества и так осуществляется на основании соответствующих решений правительства Российской Федерации».