Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

Сделка по продаже госпакета аэропорта «Внуково» откладывается на 2022 год

Ведомости

Сделка по продаже госпакета (25% + 1 акция) в операторе аэропорта «Внуково» может состояться в следующем году, сообщил корреспонденту «Ведомостей» заместитель руководителя Росимущества Алексей Павлов. Совладелец аэропорта Виталий Ванцев весной говорил журналистам, что сделка по выкупу госпакета и последующей продаже его авиакомпании Qatar Airways может быть реализована в течение 2021 г.

«Скорее всего, мы можем подойти к обсуждению параметров (сделки по продаже пакета государства в аэропорту. — “Ведомости”) уже более конкретно в следующем году. Мы все-таки хотим оставить определенный контроль за ситуацией, которая развивается во "Внуково", потому что спецборта прибывают в этот аэропорт, поэтому мы очень осторожно будем структурировать эту сделку. Надеюсь, что в следующем году что-то должно получиться» , — сообщил он «Ведомостям».

В марте совладелец аэропорта Виталий Ванцев сообщал журналистам, что сделка по выкупу госпакета аэропорта и последующей перепродаже его авиакомпании Qatar Airways в силе и может быть завершена в течение 2021 г. В апреле в интервью РБК он также сообщил, что для завершения сделки должен быть принят механизм передачи «золотой акции» аэропорта государству. «У государства должна остаться «золотая акция» в аэропорту, но пока нет механизма передачи этой акции, поскольку международный аэропорт «Внуково» не является стратегическим предприятием», — объяснял он. Ожидалось, что эта проблема будет решена «к лету» этого года, говорил тогда Ванцев.

В 2017 г. была завершена консолидация частных и государственных активов «Внуково». Кроме Росимущества 13,5% акций получили компании Ванцева, 61,5% – компании Владимира Скоча. Скоч – отец партнера Алишера Усманова по холдингу «Металлоинвест» Андрея Скоча, последний после избрания в Госдуму в 2007 г. передал активы отцу. Частные акционеры «Внуково» задействовали свой опцион на выкуп госпакета еще весной 2018 г., рассказывал Ванцев «Ведомостям». Госпакет планируется выкупить за 7,3 млрд руб.

В июле правительство внесло в Госдуму поправки в закон «О приватизации государственного и муниципального имущества», которые позволят продать пакет акций «Внуково». Поправками предлагается дать правительству право вводить «золотую акцию» при приватизации госимущества. Согласно поправкам, такие меры могут приниматься «при принятии отдельных решений правительства Российской Федерации».

В сентябре правовое управление Госдумы вынесло по проекту свое заключение: «замечаний концептуального характера не имеется». При этом в управлении уточнили, что из предлагаемых поправок «не ясно, что понимается под «отдельными решениями» правительства Российской Федерации, учитывая, что по закону приватизация федерального имущества и так осуществляется на основании соответствующих решений правительства Российской Федерации».

Ранее по теме: Аэропорт «Внуково» возобновил работу комнат для курения

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных