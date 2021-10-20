Сделка по продаже госпакета аэропорта «Внуково» откладывается на 2022 год

В марте совладелец аэропорта Виталий Ванцев сообщал журналистам, что сделка по выкупу госпакета аэропорта и последующей перепродаже его авиакомпании Qatar Airways в силе и может быть завершена в течение 2021 г. В апреле в интервью РБК он также сообщил, что для завершения сделки должен быть принят механизм передачи «золотой акции» аэропорта государству. «У государства должна остаться «золотая акция» в аэропорту, но пока нет механизма передачи этой акции, поскольку международный аэропорт «Внуково» не является стратегическим предприятием», — объяснял он. Ожидалось, что эта проблема будет решена «к лету» этого года, говорил тогда Ванцев.