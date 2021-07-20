Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Аэропорт «Внуково» возобновил работу комнат для курения

Ведомости

Международный аэропорт «Внуково» открыл курительные комнаты, сообщила его пресс-служба.

«Это четыре курительные комнаты, расположенные в зонах посадки внутренних и международных рейсов», — говорится в сообщении. Две комнаты находятся около телетрапа №18 и между телетрапами №28 и №29, еще две – около телетрапов №8 и №17. Они оснащены вентиляционным оборудованием с современной системой фильтрации воздуха и полностью соответствуют всем требованиям санитарных норм.

«Курилки» могут одновременно вместить до восьми человек, однако в связи с распространением коронавируса допустимое число посетителей сокращено до двух. Еще одна комната для курения была ранее открыта для пассажиров международных воздушных линий в бизнес-зале Art Lounge, напомнили во «Внуково».

Они были закрыты после вступления в силу летом 2013 г. закона о запрете курения в общественных местах. В конце 2019 г. Госдума приняла закон о возвращении комнат для курения в аэропорты на условии, что курильщиков не будет видно из других залов. В январе 2020 г. помещения для курения заработали в некоторых бизнес-залах аэропорта «Шереметьево».

27 декабря 2019 г. президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий курить в аэропортах в специально отведенных для этого местах. Этот закон снимает запрет на курение в аэропортах, который действовал около шести лет и разрешал курить на расстоянии не менее 15 м от здания. Курилки должны быть оборудованы системами вентиляции. Они могут располагаться как в залах ожидания для зарегистрированных пассажиров, так и в зонах для пассажиров, следующих транзитом. При этом они не должны быть видны из других помещений.

Ранее по теме: Почти четверть россиян стали меньше курить после самоизоляции

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных