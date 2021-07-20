Аэропорт «Внуково» возобновил работу комнат для курения
Международный аэропорт «Внуково» открыл курительные комнаты, сообщила его пресс-служба.
«Это четыре курительные комнаты, расположенные в зонах посадки внутренних и международных рейсов», — говорится в сообщении. Две комнаты находятся около телетрапа №18 и между телетрапами №28 и №29, еще две – около телетрапов №8 и №17. Они оснащены вентиляционным оборудованием с современной системой фильтрации воздуха и полностью соответствуют всем требованиям санитарных норм.
«Курилки» могут одновременно вместить до восьми человек, однако в связи с распространением коронавируса допустимое число посетителей сокращено до двух. Еще одна комната для курения была ранее открыта для пассажиров международных воздушных линий в бизнес-зале Art Lounge, напомнили во «Внуково».
Они были закрыты после вступления в силу летом 2013 г. закона о запрете курения в общественных местах. В конце 2019 г. Госдума приняла закон о возвращении комнат для курения в аэропорты на условии, что курильщиков не будет видно из других залов. В январе 2020 г. помещения для курения заработали в некоторых бизнес-залах аэропорта «Шереметьево».
27 декабря 2019 г. президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий курить в аэропортах в специально отведенных для этого местах. Этот закон снимает запрет на курение в аэропортах, который действовал около шести лет и разрешал курить на расстоянии не менее 15 м от здания. Курилки должны быть оборудованы системами вентиляции. Они могут располагаться как в залах ожидания для зарегистрированных пассажиров, так и в зонах для пассажиров, следующих транзитом. При этом они не должны быть видны из других помещений.