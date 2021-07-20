Аэропорт «Внуково» возобновил работу комнат для курения

27 декабря 2019 г. президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий курить в аэропортах в специально отведенных для этого местах. Этот закон снимает запрет на курение в аэропортах, который действовал около шести лет и разрешал курить на расстоянии не менее 15 м от здания. Курилки должны быть оборудованы системами вентиляции. Они могут располагаться как в залах ожидания для зарегистрированных пассажиров, так и в зонах для пассажиров, следующих транзитом. При этом они не должны быть видны из других помещений.