Почти четверть россиян стали меньше курить после самоизоляции
Во время самоизоляции 14% опрошенных заявили, что стали курить больше. После отмены ограничений стали курить чаще 5% респондентов. Большая часть респондентов – 60% — не изменили своих привычек.
Аналитики отметили, что, россияне стали меньше курить и по сравнению с 2008 г. Люди, которые планируют бросать курить, в среднем потребляют в день на три сигареты меньше – 10 вместо 13. Опрошенные, которые не планируют бросать курение, стали выкуривать 13 сигарет вместо 15.
Нерабочие дни были объявлены в 2020 г. с конца марта по 11 мая из-за пандемии коронавируса. Жители Москвы могли выходить на улицу в продуктовые магазины, аптеки, магазины с товарами первой необходимости, поликлиники, а также чтобы выбросить мусор и выгулять питомцев. Для передвижения по городу были введены электронные пропуска.
В России в 2020 г. выросли продажи алкоголя. Этому способствовали пандемия коронавируса и закрытые границы, говорилось в результатах исследования категории fast moving consumer goods (FMCG), проведенного компанией NielsenIQ.