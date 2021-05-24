Почти четверть россиян стали меньше курить после самоизоляции

Аналитики отметили, что, россияне стали меньше курить и по сравнению с 2008 г. Люди, которые планируют бросать курить, в среднем потребляют в день на три сигареты меньше – 10 вместо 13. Опрошенные, которые не планируют бросать курение, стали выкуривать 13 сигарет вместо 15.