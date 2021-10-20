Новак оценил ситуацию на газовом рынке в Европе
Ситуация на газовом рынке остается достаточно напряженной, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
«На газовом рынке сохраняется достаточно напряженная ситуация, и это связано в первую очередь с тем, что сохраняются на достаточно высоком уровне цены. Сейчас в Европе в среднем цены колеблются около $1000-1100, в Азиатко-Тихоокеанском регионе — там с премией примерно $1200 за тысячу кубических метров газа», — сказал Новак в эфире телеканала «Россия 24».
С начала этого года цены на газ выросли примерно в 3,5 раза, подчеркнул вице-премьер. В свою очередь цены на уголь по сравнению с прошлым годом выросли в 3-4 раза, а цены на электроэнергию — в 5-6 раз. Ключевым фактором влияния на рынок является политика европейских властей, связанная с переориентацией долгосрочных контрактов на биржевые спотовые цены.
В середине августа стоимость газа в Европе впервые в истории превысила $600 за 1000 кубометров и продолжила расти, в итоге к началу октября достигнув более чем $1900. После заявления президента России Владимира Путина, что Россия готова помочь Европе с газовым кризисом, газовые котировки стали снижаться. Одна из причин роста цен — дефицит газа в хранилищах Европы, запасы в которых достигли десятилетнего минимума — 75% против 94% в прошлом году, также свой вклад внесла безветренная погода, приведшая к снижению эффективности ветрогенерации.
Ранее Владимир Путин заявил, что рост цен на газ в Европе связан с увеличением доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе. По его словам, главной отличительной чертой данного сектора является непостоянство выработки электроэнергии. Он пояснил, что из-за снижения выработки на ветряных электростанциях на европейском рынке сложился дефицит электроэнергии, в результате чего цены на электричество выросли, что стало спусковым крючком для роста цен на газ на спотовом рынке. Путин напомнил, что, когда Европа делала ставку на атомную и газовую генерации, таких кризисов не было.