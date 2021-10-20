«Роснефть» запустила программу развития НПЗ в Индии стоимостью $750 млн
Индийская компания Nayara Energy, 49,13% акций которой принадлежит «Роснефти», реализует программу развития нефтехимического производства на сумму $750 млн, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди с главами мировых нефтегазовых компаний. Сечин принял участие в мероприятии в онлайн-формате, среди приглашенных также были генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол, главный исполнительный директор ВР Бернард Луни, президент Saudi Aramco Амин Нассер и др.
«Мы уверены в долгосрочном потенциале индийского рынка и поэтому в 2017 г. приобрели долю в Nayara Energy. Эта сделка остается крупнейшей прямой зарубежной инвестицией в нефтегазовый сектор вашей страны. Мы расширяем наши инвестиции в индийскую экономику, увеличив сеть АЗС до 6300 станций, запущена масштабная программа развития нефтехимического производства с инвестициями порядка $750 млн на реализуемом сейчас этапе», — отметил он.
В состав Nayara Energy входит второй по величине НПЗ в Индии мощностью 20 млн т в год. Индийская компания уже приступила к реализации программы развития НПЗ: в рамках первого этапа планируется строительство установок для производства полипропилена мощностью до 450 000 т в год. В состав бизнеса Nayara Energy также входит глубоководный порт, который может принимать сверхбольшие танкеры класса VLCC, и одна из крупнейших в Индии розничных сетей.
В ходе встречи Сечин также заявил о возросшей важности долгосрочных контрактов на рынке энергоносителей.
«Роснефть» имеет большой опыт работы по долгосрочным контрактам, и развитие вертикально интегрированного сотрудничества с индийскими партнерами по всей цепочке создания стоимости — от новых проектов в разведке и добыче в России с совместным управлением потоками продукции — позволило бы укрепить энергетическую безопасность Индии», — заявил Сечин. По его словам, ситуация на газовом рынке подтверждает возросшую важность долгосрочных контрактов, так как резкий рост цен на газ в настоящее время угрожает экономической стабильности и энергобезопасности.
По оценке Международного энергетического агентства, которая приводится в сообщении «Роснефти», к 2050 г. доля Индии в мировом потреблении нефти может вырасти с текущих 5% до 9-12%, в мировом потреблении газа – с 1,6 до 4-5%.
Сечин подчеркнул, что ведущие нефтегазовые компании Индии – ONGC, Indian Oil, Oil India, Bharat Petrorecources — инвестируют в крупнейшие российские проекты «Роснефти», такие как «Ванкорнефть», «Таас-Юрях», «Сахалин-1». «При этом есть и новые проекты – такие как флагманский проект “Роснефти” с углеродным следом на 75% ниже, чем у других крупных нефтяных гринфилд-проектов в мире», — добавил глава «Роснефти».