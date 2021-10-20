Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

«Роснефть» запустила программу развития НПЗ в Индии стоимостью $750 млн

Ведомости

Индийская компания Nayara Energy, 49,13% акций которой принадлежит «Роснефти», реализует программу развития нефтехимического производства на сумму $750 млн, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди с главами мировых нефтегазовых компаний. Сечин принял участие в мероприятии в онлайн-формате, среди приглашенных также были генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол, главный исполнительный директор ВР Бернард Луни, президент Saudi Aramco Амин Нассер и др.

«Мы уверены в долгосрочном потенциале индийского рынка и поэтому в 2017 г. приобрели долю в Nayara Energy. Эта сделка остается крупнейшей прямой зарубежной инвестицией в нефтегазовый сектор вашей страны. Мы расширяем наши инвестиции в индийскую экономику, увеличив сеть АЗС до 6300 станций, запущена масштабная программа развития нефтехимического производства с инвестициями порядка $750 млн на реализуемом сейчас этапе», — отметил он.

В состав Nayara Energy входит второй по величине НПЗ в Индии мощностью 20 млн т в год. Индийская компания уже приступила к реализации программы развития НПЗ: в рамках первого этапа планируется строительство установок для производства полипропилена мощностью до 450 000 т в год. В состав бизнеса Nayara Energy также входит глубоководный порт, который может принимать сверхбольшие танкеры класса VLCC, и одна из крупнейших в Индии розничных сетей.

В ходе встречи Сечин также заявил о возросшей важности долгосрочных контрактов на рынке энергоносителей.

«Роснефть» имеет большой опыт работы по долгосрочным контрактам, и развитие вертикально интегрированного сотрудничества с индийскими партнерами по всей цепочке создания стоимости — от новых проектов в разведке и добыче в России с совместным управлением потоками продукции — позволило бы укрепить энергетическую безопасность Индии», — заявил Сечин. По его словам, ситуация на газовом рынке подтверждает возросшую важность долгосрочных контрактов, так как резкий рост цен на газ в настоящее время угрожает экономической стабильности и энергобезопасности.

По оценке Международного энергетического агентства, которая приводится в сообщении «Роснефти», к 2050 г. доля Индии в мировом потреблении нефти может вырасти с текущих 5% до 9-12%, в мировом потреблении газа – с 1,6 до 4-5%.

Сечин подчеркнул, что ведущие нефтегазовые компании Индии – ONGC, Indian Oil, Oil India, Bharat Petrorecources — инвестируют в крупнейшие российские проекты «Роснефти», такие как «Ванкорнефть», «Таас-Юрях», «Сахалин-1». «При этом есть и новые проекты – такие как флагманский проект “Роснефти” с углеродным следом на 75% ниже, чем у других крупных нефтяных гринфилд-проектов в мире», — добавил глава «Роснефти».

Ранее по теме: «Роснефть» закрыла сделку по продаже 5% в проекте «Восток ойл»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных