«Роснефть» запустила программу развития НПЗ в Индии стоимостью $750 млн

В состав Nayara Energy входит второй по величине НПЗ в Индии мощностью 20 млн т в год. Индийская компания уже приступила к реализации программы развития НПЗ: в рамках первого этапа планируется строительство установок для производства полипропилена мощностью до 450 000 т в год. В состав бизнеса Nayara Energy также входит глубоководный порт, который может принимать сверхбольшие танкеры класса VLCC, и одна из крупнейших в Индии розничных сетей.