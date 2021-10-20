Газпромбанк ожидает начала торгов квотами на выбросы в России в конце 2022 года
Тестовые торги квотами на выбросы в России могут начаться в конце 2022 г., сообщил «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов.
«Мы рассчитываем что до конца 2022 г. вся нормативная база будет создана, будут определены ключевые критерии, ключевые участники этого процесса подтвердят свою готовность и мы рассчитываем, уже до конца 2022 г. в тестовом режиме первые торговые сделки провести», — сказал он.
Панов пояснил, что банк в настоящее время участвует в эксперименте, который проводит Сахалинская область. По его словам, биржевой принцип торгов квотами на сегодняшний день имеет очень жесткие законодательные требования и его применение пока не имеет нормативной базы, поэтому на первом этапе планируется использовать внебиржевой механизм – Электронную торговую площадку Газпромбанка.
Первый вице-президент Газпромбанка напомнил, что ранее банк подписал соответствующее соглашение с Сахалинской областью. В рамках него Газпромбанк участвует в составе рабочей группы, которая разработает пакет региональных нормативных актов, необходимых для запуска торгов, пояснил Панов. По его словам, также сейчас готовится федеральный закон об утверждении эксперимента по торгам углеродными единицами на территории Сахалинской области и подходов к его реализации.
Панов добавил, что сейчас рентабельность этого бизнеса для Газпромбанка оценить сложно, но в будущем на рынке торговли квотами на выбросы стоит ожидать «существенный объем финансовых операций».
«Мы участвуем в эксперименте, чтобы оценить перспективы. Торговля углеродными квотами в России будет развиваться. Участие в этом эксперимент должно ответить на вопрос о рентабельности. Оценивая масштаб рынка, мы понимаем, что это существенный объем финансовых операций», — сказал он.
Как ранее писали «Ведомости», в середине апреля этого года министр экономического развития Максим Решетников говорил, что углеродное регулирование в России заработает с 2022 г. Его базовые принципы закрепят в законе «Об ограничении выбросов парниковых газов».
Предполагается, что крупные предприятия обяжут ежегодно предоставлять контролирующим органам отчетность об объемах выбросов парниковых газов: сначала те, у кого ежегодный объем выбросов составляет более 150 000 т эквивалента СО2 (углекислого газа), а после 2024 г. – более 50 000 т. Позднее выделенные государством квоты на выбросы одно предприятие сможет перепродать другому при необходимости.
Более экологичные заводы (производящие мало выбросов CO2) получат возможность зарабатывать на квотах, реализуя их тем предприятиям, на которых выбросы значительно выше установленных ограничений. Другим выходом из ситуации для предприятий-загрязнителей, выбрасывающих большой объем парниковых газов, станет оплата государству сверхнормативных выбросов в виде углеродного налога. Именно такой подход сегодня применяется в Европе (в частности, в Финляндии, Норвегии, Швеции и Швейцарии он превышает $50 за 1 т CO2-эквивалента).
Первым пилотным регионом по введению квот на выбросы углерода и торговле ими станет Сахалинская область. Дорожная карта по проведению в регионе соответствующего эксперимента была утверждена в январе 2021 г. вице-премьером Викторией Абрамченко. Его цель – достижение к 2025 г. углеродной нейтральности, т. е. снижение до нуля разницы между выбросами парниковых газов и их поглощением с учетом возможностей экосистемы региона. В апреле о готовности приступить к торговле квотами на выбросы заявляли представители региональных властей Нижегородской и Калининградской областей.