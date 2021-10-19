Еще пять российских регионов планируют начать торги квотами на выбросы

Первым пилотным регионом по введению квот на выбросы углерода и торговле ими станет Сахалинская область. Дорожная карта по проведению в регионе соответствующего эксперимента была утверждена в январе 2021 г. вице-премьером Викторией Абрамченко. Его цель – достижение к 2025 г. углеродной нейтральности, т. е. снижение до нуля разницы между выбросами парниковых газов и их поглощением с учетом возможностей экосистемы региона. В апреле о готовности приступить к торговле квотами на выбросы заявляли представители региональных властей Нижегородской и Калининградской областей.