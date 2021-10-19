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Еще пять российских регионов планируют начать торги квотами на выбросы

Ведомости

Пять российских регионов, помимо Сахалинской области, заинтересованы в использовании Электронной торговой площадки Газпромбанка (ЭТП ГПБ) для организации торговли углеродными единицами, т. е. квотами на выбросы парниковых газов. Об этом сообщил «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов.

«Регионы рассматривают возможность реализации эксперимента (по организации торговли углеродными единицами. — “Ведомости”). Наш опыт взаимодействия с Сахалином показывает высокую востребованность такого инструмента как внебиржевая торговля, и регионы в рамках разработки предложений по созданию такой системы у себя обращаются к нам в части применения нашей электронно-торговой площадки как системы внебиржевого учета углеродных квот. Это порядка пяти регионов», — сказал Панов в кулуарах организованной газетой «Ведомости» конференции «Промышленная экология: новые реалии и стандарты будущего».

Первый вице-президент Газпромбанка уточнил, что эти пять регионов расположены «по всей территории страны» и имеют разный баланс промышленности и поглощающей способности экосистем.

«Мы готовы рассмотреть свое участие в партнерстве с любым регионом, который заинтересован в реализации таких инициатив», — добавил он.

В сентябре 2021 г. ЭТП ГПБ и Сахалинская область подписали соглашение о сотрудничестве по развитию и внедрению цифровых инструментов и сервисов в рамках реализации эксперимента по достижению углеродной нейтральности Сахалинской области.

Как ранее писали «Ведомости», в середине апреля этого года министр экономического развития Максим Решетников говорил, что углеродное регулирование в России заработает с 2022 г. Его базовые принципы закрепят в законе «Об ограничении выбросов парниковых газов».

Предполагается, что крупные предприятия обяжут ежегодно предоставлять контролирующим органам отчетность об объемах выбросов парниковых газов: сначала те, у кого ежегодный объем выбросов составляет более 150 000 т эквивалента СО2 (углекислого газа), а после 2024 г. – более 50 000 т. Позднее выделенные государством квоты на выбросы одно предприятие сможет перепродать другому при необходимости.

Более экологичные заводы (производящие мало выбросов CO2) получат возможность зарабатывать на квотах, реализуя их тем предприятиям, на которых выбросы значительно выше установленных ограничений. Другим выходом из ситуации для предприятий-загрязнителей, выбрасывающих большой объем парниковых газов, станет оплата государству сверхнормативных выбросов в виде углеродного налога. Именно такой подход сегодня применяется в Европе (в частности, в Финляндии, Норвегии, Швеции и Швейцарии он превышает $50 за 1 т CO2-эквивалента).

Панов пояснил, что банк в настоящее время участвует в эксперименте, который проводит Сахалинская область. По его словам, биржевой принцип торгами квотами на сегодняшний день имеет очень жесткие законодательные требования и его применение пока не имеет нормативной базы, поэтому на первом этапе планируется использовать внебиржевой механизм – Электронную торговую площадку Газпромбанка.

Первым пилотным регионом по введению квот на выбросы углерода и торговле ими станет Сахалинская область. Дорожная карта по проведению в регионе соответствующего эксперимента была утверждена в январе 2021 г. вице-премьером Викторией Абрамченко. Его цель – достижение к 2025 г. углеродной нейтральности, т. е. снижение до нуля разницы между выбросами парниковых газов и их поглощением с учетом возможностей экосистемы региона. В апреле о готовности приступить к торговле квотами на выбросы заявляли представители региональных властей Нижегородской и Калининградской областей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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