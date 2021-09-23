Россия готовит углеродный ответ ЕС

Новая реальность

20 сентября на оперативном совещании с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин объявил о подготовке сводного плана действий по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу. Мишустин призвал готовиться к сокращению использования нефти, газа и угля и уточнил, что энергопереход – «уже новая реальность». Курировать адаптацию поручено первому вице-премьеру Андрею Белоусову. Он назвал пять направлений программы по переводу экономики на альтернативные источники энергии. Первое и приоритетное направление, по словам Белоусова, – ускорение технологической модернизации различных отраслей экономики и внедрение самых современных доступных технологий. Вторуй пункт программы – достижение международного признания технологий, которыми располагает Россия, и предлагаемых ею мер. Третий – внедрение системы налоговых стимулов для тех, кто переходит на «зеленые» технологии и сокращает выбросы. Четвертый – расширение использования новых и прорывных технологий (в том числе с возможностями выработки и использования водорода), атомной и гидроэнергетики. Пятый – работа с регионами и использование возможностей некоторых из них, в том числе при международной торговле. Первый вице-премьер, впрочем, уточнил, что эти пять пунктов – не исчерпывающий список направлений программы – всего их 10.