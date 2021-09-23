Россия готовит углеродный ответ ЕС

Россия готовит углеродный ответ ЕСВ правительстве начали подготовку российского варианта углеродного сбора
В правительстве приступили к проектировкам национального варианта углеродного налога – аналогичного разработанному в ЕС механизму сбора за выбросы углекислого газа в атмосферу, сообщили «Ведомостям» два федеральных чиновника, а также собеседник, знакомый с ситуацией. О таких планах правительства знает представитель ОМК. По словам собеседников «Ведомостей», для обсуждения данной инициативы в правительстве в ближайшее время планируют создать рабочие группы с участием представителей бизнеса. Ожидается, что разработка механизма займет 1–1,5 года, пояснил один из чиновников.
Темпы развития климатической повестки могут ускориться в любой момент, никто не застрахован от неожиданных решений ЕС или США, пояснил близкий к правительству собеседник. По словам источников, ключевая задача – подготовить национальное регулирование, достичь его признания на международном уровне и добиться зачета платежей за выбросы CO2 в России европейской системой углеродного контроля.
«Ни правительство, ни бизнес не заинтересованы в том, чтобы в ЕС взимали с российских экспортеров платежи по своему усмотрению. Ключевая логика – опередить Евросоюз с разработкой национального регулирования, сделать его комфортным для бизнеса и добиться зачета российских мер наравне с европейскими», – пояснил близкий к правительству источник. Лучше платить налоги в российский бюджет, соглашается представитель ОМК, но при условии, что «эти платежи будут освобождать от трансграничного налога».
Два варианта
Экологический план EU Green Deal, представленный Еврокомиссией 14 июля, предполагает снижение к 2030 г. выбросов углекислого газа на 55% к уровню 1990 г. Ключевой механизм по достижению этого показателя – введение трансграничного углеродного налога (ТУН), который также называется механизмом пограничной корректировки углеродных выбросов (CBAM). Пока в номенклатуру товаров, которые будут облагаться сбором, попали сталь, трубы, цемент, алюминий, удобрения и электроэнергия. Механизм отчетности по углеродному следу и налоговой базе заработает в тестовом режиме с начала 2023 г., при этом импортерам дадут трехлетний переходный период до момента действия сбора, который начнут взимать с 1 января 2026 г.
Новая реальность
20 сентября на оперативном совещании с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин объявил о подготовке сводного плана действий по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу. Мишустин призвал готовиться к сокращению использования нефти, газа и угля и уточнил, что энергопереход – «уже новая реальность». Курировать адаптацию поручено первому вице-премьеру Андрею Белоусову. Он назвал пять направлений программы по переводу экономики на альтернативные источники энергии. Первое и приоритетное направление, по словам Белоусова, – ускорение технологической модернизации различных отраслей экономики и внедрение самых современных доступных технологий. Вторуй пункт программы – достижение международного признания технологий, которыми располагает Россия, и предлагаемых ею мер. Третий – внедрение системы налоговых стимулов для тех, кто переходит на «зеленые» технологии и сокращает выбросы. Четвертый – расширение использования новых и прорывных технологий (в том числе с возможностями выработки и использования водорода), атомной и гидроэнергетики. Пятый – работа с регионами и использование возможностей некоторых из них, в том числе при международной торговле. Первый вице-премьер, впрочем, уточнил, что эти пять пунктов – не исчерпывающий список направлений программы – всего их 10.
Углеродный сбор в данном случае – это условное обозначение механизма: по сути, импортерам в ЕС нужно будет приобретать CBAM-сертификаты и обменивать их на право ввезти продукцию. Цена на выбросы, содержащиеся во ввозимой продукции, будет определяться исходя из стоимости CO2 на аукционах в европейской системе торговли квотами (EU ETS). Сейчас это примерно 60 евро за тонну углерода.
В правительстве пытаются определиться с форматом реализации российского варианта углеродного сбора, уточнил другой федеральный чиновник. Рассматриваются три альтернативы. Первая заключается в том, что бизнес будет платить сбор по определенной ставке за превышение пороговых значений за выбросы. Вторая – во внедрении системы торговли квотами за выбросы. Третья – в комбинации из этих двух вариантов. Пока нет определенности с тем, на кого будет распространен углеродный налог: только на экспортеров, чтобы защитить их от необходимости платить сбор за ввоз продукции в ЕС, или и на других участников рынка.
В ОМК полагают, что оптимальным будет механизм на основе удельных показателей выбросов на тонну продукции. «Как альтернативный вариант – с привязкой к лучшим достигнутым показателям. Главное – чтобы введение налогов и сборов учитывало совокупность различных факторов в целом в отрасли», – сказал представитель компании. В UC Rusal считают эффективным введение глобальной платы за углерод, рассказал директор по международным проектам компании Антон Базулев.
Система учета выбросов CO2, предлагаемая европейскими регуляторами, создавалась в интересах западного капитала и не учитывает возможности России в области декарбонизации, считает академик РАН, директор Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Вячеслав Рожнов. «Например, поглощающую способность наших лесов, морей и черноземья. Наши уникальные экосистемы, по сути, являются донором для всего Евразийского континента, поглощая углерод в объемах, существенно превышающих промышленные выбросы нашей страны. Поэтому дискуссия с европейскими партнерами должна включать также вопрос о компенсации России издержек, связанных с сохранением и развитием природных экосистем», – сказал он.
Согласно последним оценкам Минэкономразвития, введение ТУН затронет экспортируемую из России в ЕС продукцию на сумму $7,6 млрд в год. Летом 2020 г. консалтинговая компания BCG оценила потенциальные потери российских экспортеров от углеродного налога в $3–4,8 млрд в год. В августе 2021 г. – уже после публикации проекта ТУН – BCG пересмотрела свои прогнозы.
По новым оценкам компании, годовые издержки импортеров российской продукции от европейского CBAM к 2030 г. могут достигнуть $3,5–6,3 млрд. Середина оценочного диапазона – $4,9 млрд.
Добиться признания
После объявления ЕС планов по введению трансграничного углеродного регулирования (ТУР) у стран, поставляющих продукцию в Европу, появилась мотивация создавать национальную систему углеродного регулирования, полагает консультант группы по оказанию услуг в области устойчивого развития «Делойт» в СНГ Анна Сапунова. Она уточнила, что это обусловлено тем, что текущий проект закона CBAM позволяет производить зачет обязательств по уплате пограничного углеродного налога, в случае если есть доказательства, что углеродный налог уже был уплачен в другой юрисдикции.
В первую очередь необходимо определить, как будет осуществляться регулирование: в форме налога или системы торговли квотами, полагает партнер EY Марина Белякова. Оба инструмента существуют в мировой практике, при этом с позиции администрирования введение налога на отдельные товары проще, отметила она. Но это не позволяет осуществлять тонкую настройку, тогда как система квот сложнее, но может быть в большей степени дифференцирована, лучше смоделирована под задачу сокращения выбросов и специфику отдельных отраслей. Кроме того, такая система отражает рыночные механизмы через цену квот, уточнила эксперт. Торговля квотами помимо этого и лучше стимулирует к сокращению углеродного следа, так как его результат можно монетизировать.
Введение углеродного сбора поможет несколько снизить платежи по ТУР в отношении российских товаров, в то же время введение системы квот, сопоставимой с EU ETS, может позволить освободить российские товары от ТУР, добавила директор налоговой и юридической практики PwC в России Татьяна Шулдык. При этом вопрос введения налога или системы платных углеродных квот намного шире, чем вопрос ТУР, отметила она. Необходимо оценить влияние данных механизмов и на внутренний рынок в целом.
Нужно учитывать, какие социально-экономические последствия повлечет выбор между тем или иным механизмом и как российскую систему можно будет интегрировать с действующими механизмами, включая европейский, согласилась руководитель направления «Климат и зеленая энергетика» ЦСР Ирина Поминова. По ее словам, необходимо разграничивать внутренние механизмы углеродного ценообразования (системы торговли квотами на выбросы и углеродными налогами) и трансграничный налог. В частности, внутренние системы уже достаточно распространены: по данным Всемирного банка, количество таких инициатив в мире в 2021 г. достигло 64 и под их охват подпадает 22% глобальных выбросов. Примеры трансграничных налогов пока единичны, они направлены на выравнивание условий для национальных производителей, которые уплачивают углеродный сбор, и внешних, у которых подобных сборов нет, пояснила эксперт.
Принципиально важно, чтобы российская инициатива учитывала положения европейского ТУР, хотя в части взаимных зачетов их еще предстоит уточнить, добавила Поминова. Это нужно, чтобы ЕС принимал к зачету те сборы, которые российские компании будут уплачивать в России.
Для полного освобождения товаров из России от ТУР требуется выполнение ряда условий. В частности, в соответствии с проектом директивы ЕС о ТУР освобождение может быть предоставлено товарам из стран, на которые распространяется система квот EU ETS либо в которых есть национальная система квот, интегрированная или связанная с EU ETS. При этом платежи за CO2 должны быть сопоставимы с затратами, которые были бы понесены в рамках EU ETS. В сентябре 2021 г. цена CO2 в EU ETS превысила отметку в 60 евро за тонну CO2.
В Минэке на просьбу «Ведомостей» прокомментировать планы по введению углеродного налога сообщили, что совместно с другими ведомствами участвуют в разработке подходов к адаптации отраслей экономики страны к глбальному энергопереходу. В качестве одного из стимулов зеленого перехода уже в этом году министерство запускает в России систему зеленого финансирования и таксономию социальных инвестпроектов, добавили там. В Минфине, Минпромторге не ответили на запросы. В Минэнерго отказались от комментариев. В Минприроды сообщили, что ведомство планирует войти в состав рабочей группы по разработке углеродного сбора.