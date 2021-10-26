Площадь пустующих помещений в ТЦ Москвы выросла до 13%

За III квартал текущего года объем торговых площадей в Москве не изменился по сравнению с предыдущим кварталом, когда было открыто четыре торговых объекта общей площадью 64 500 кв. м, сообщили в Knight Frank. До конца года в Москве будет введено порядка 400 000 кв. м торговых площадей с учетом открытий и переносов, что в два раза превышает прошлогодний показатель. При этом сроки ввода 30-40% новых торговых центров, которые должны были открыться в 2021 г., могут быть перенесены.