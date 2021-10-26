Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Недвижимость

Площадь пустующих помещений в ТЦ Москвы выросла до 13%

Ведомости

В Москве в торговых центрах доля свободных мест в III квартале 2021 г. выросла до 13%, пишет «Российская газета» со ссылкой на консалтинговую компанию Knight Frank.

Доля пустующих помещений увеличилась на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 0,5% по сравнению со II кварталом текущего года. Аналитики объяснили этот рост оптимизацией торговых точек у розничных продавцов, столкнувшихся с негативными последствиями пандемии. При этом по итогам девяти месяцев наблюдается «определенная стабилизация показателя», отметили эксперты.

Ожидается, что к концу года показатель вырастет до 15% на фоне непростой эпидемиологической и экономической ситуации, а также ввода большого количества новых площадей.

За III квартал текущего года объем торговых площадей в Москве не изменился по сравнению с предыдущим кварталом, когда было открыто четыре торговых объекта общей площадью 64 500 кв. м, сообщили в Knight Frank. До конца года в Москве будет введено порядка 400 000 кв. м торговых площадей с учетом открытий и переносов, что в два раза превышает прошлогодний показатель. При этом сроки ввода 30-40% новых торговых центров, которые должны были открыться в 2021 г., могут быть перенесены.

Эксперты отметили, что на финансовые показатели большинства ритейлеров повлияли не только ограничительные меры в пандемию, но и ослабление рубля, колебания курса валют, введение маркировок и онлайн-касс, а также рост дополнительных расходов на доставку заказов, оформленных онлайн, антисептики и маски для офлайн-точек.

Ранее по теме: В центре Москвы пустует более 11% помещений для магазинов и ресторанов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных