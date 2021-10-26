Площадь пустующих помещений в ТЦ Москвы выросла до 13%
В Москве в торговых центрах доля свободных мест в III квартале 2021 г. выросла до 13%, пишет «Российская газета» со ссылкой на консалтинговую компанию Knight Frank.
Доля пустующих помещений увеличилась на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 0,5% по сравнению со II кварталом текущего года. Аналитики объяснили этот рост оптимизацией торговых точек у розничных продавцов, столкнувшихся с негативными последствиями пандемии. При этом по итогам девяти месяцев наблюдается «определенная стабилизация показателя», отметили эксперты.
Ожидается, что к концу года показатель вырастет до 15% на фоне непростой эпидемиологической и экономической ситуации, а также ввода большого количества новых площадей.
За III квартал текущего года объем торговых площадей в Москве не изменился по сравнению с предыдущим кварталом, когда было открыто четыре торговых объекта общей площадью 64 500 кв. м, сообщили в Knight Frank. До конца года в Москве будет введено порядка 400 000 кв. м торговых площадей с учетом открытий и переносов, что в два раза превышает прошлогодний показатель. При этом сроки ввода 30-40% новых торговых центров, которые должны были открыться в 2021 г., могут быть перенесены.
Эксперты отметили, что на финансовые показатели большинства ритейлеров повлияли не только ограничительные меры в пандемию, но и ослабление рубля, колебания курса валют, введение маркировок и онлайн-касс, а также рост дополнительных расходов на доставку заказов, оформленных онлайн, антисептики и маски для офлайн-точек.