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В центре Москвы пустует более 11% помещений для магазинов и ресторанов

Это самый высокий показатель за последние четыре года
Антон Филатов Татьяна Романова
Владельцы помещений в центре Москвы не идут на уступки арендаторам даже в кризис /Евгений Разумный / Ведомости

Доля пустующих помещений в объектах стрит-ритейла в Центральном административном округе Москвы по итогам первого полугодия 2020 г. составила 11,5%, сказано в отчете консалтинговой компании JLL. Там отмечено, что это самый высокий показатель со II квартала 2016 г., когда свободными оставались примерно 13% площадей. Для сравнения: на конец прошлого года доля вакантных помещений была лишь 8,7%. Руководитель отдела исследований JLL Владислав Фадеев рост этого показателя называет «естественным следствием пандемии коронавируса». По его словам, экономический спад, падение доходов населения и принятые ограничительные меры привели к закрытию магазинов и ресторанов. Фадеев считает, что доля свободных помещений будет расти и в III–IV кварталах этого года в связи с отсутствием ясности по восстановлению туристического потока. Кроме того, ограничения на работу магазинов и ресторанов были сняты не так давно, а покупательная способность населения еще не вернулась на докризисный уровень, добавляет он.

Больше всего пустых помещений сейчас на 1-й Тверской-Ямской улице, следует из отчета JLL. Там доля вакантных помещений составляет 20,7%. 14,3% площадей остаются свободными на Арбате и 11,8% – на Садовом кольце. 65% всех закрытых магазинов и ресторанов за последний квартал находилось как раз в этих районах, а также на Покровке и Мясницкой улице. В отчете также отмечается, что за последние три месяца у объектов стрит-ритейла появились и новые арендаторы (например, «Л’Этуаль» на Новом Арбате и Альфа-банк на Маросейке), однако их все равно в 1,5 раза меньше, чем во II квартале 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных