В центре Москвы пустует более 11% помещений для магазинов и ресторанов

Доля пустующих помещений в объектах стрит-ритейла в Центральном административном округе Москвы по итогам первого полугодия 2020 г. составила 11,5%, сказано в отчете консалтинговой компании JLL. Там отмечено, что это самый высокий показатель со II квартала 2016 г., когда свободными оставались примерно 13% площадей. Для сравнения: на конец прошлого года доля вакантных помещений была лишь 8,7%. Руководитель отдела исследований JLL Владислав Фадеев рост этого показателя называет «естественным следствием пандемии коронавируса». По его словам, экономический спад, падение доходов населения и принятые ограничительные меры привели к закрытию магазинов и ресторанов. Фадеев считает, что доля свободных помещений будет расти и в III–IV кварталах этого года в связи с отсутствием ясности по восстановлению туристического потока. Кроме того, ограничения на работу магазинов и ресторанов были сняты не так давно, а покупательная способность населения еще не вернулась на докризисный уровень, добавляет он.