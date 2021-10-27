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Доля убыточных российских компаний в пандемию увеличилось почти на 60%

Ведомости

В 2020 г. в России количество предприятий малого и среднего бизнеса, понесших убытки или показавших нулевую прибыль, выросло на 59%. Такую цифру назвали Forbes в сервисе «Актион Финансы».

Как выяснилось, по итогам прошлого года чистый убыток или нулевую прибыль показали 24 500 российских компаний против 15 400 в 2019 г. Без прибыли год закрыли год 18% компаний (в 2019 г. — 12%). В выборку вошли юрлица с годовой выручкой от 120 млн до 2 млрд руб., предоставившие отчетность в ФНС за 2019 и 2020 г.

При этом доля малого бизнеса, закрывшего год без прибыли, подскочила на 61% в 2020 г., среднего — на 40%. Наибольший урон понесли такие отрасли, как бытовые услуги (+122% компаний с убытками или нулевой прибылью), гостиничный бизнес и общепит (+102%), культура (+101%), строительство (+98%), торговля (+74%) и транспорт (+69%). Меньше всего потерь понесли компании из сфер недвижимости, добычи полезных ископаемых, образования, сельского хозяйства и утилизации отходов.

Среди самых пострадавших регионов оказались Кабардино-Балкария, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесия, Санкт-Петербург и Белгородская область.

По итогам первого полугодия 2021 г. доля убыточных крупных и средних предприятий в России составила 28,8%. Это минимальный показатель за всю историю наблюдений с 2004 г. При этом особый рост показала сырьевая отрасль, восстанавливающаяся от сниженного спроса во время пандемии.

В сентябре бизнес-обмудсмен Борис Титов сообщал, что из-за ограничительных мер по профилактике распространения COVID-19 остановили свою работу порядка 10% российских предприятий, а финансовые потери понесли более 70% компаний.

Правительство планирует с 15 ноября начать выплачивать малому и среднему бизнесу гранты в размере одного МРОТ на каждого занятого работника из-за нового режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Общий объем помощи составит 27 млрд руб., охват составит порядка 2 млн человек.

Ранее по теме: Титов попросил власти поддержать не включенные в реестр МСП компании

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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