Доля убыточных российских компаний в пандемию увеличилось почти на 60%
В 2020 г. в России количество предприятий малого и среднего бизнеса, понесших убытки или показавших нулевую прибыль, выросло на 59%. Такую цифру назвали Forbes в сервисе «Актион Финансы».
Как выяснилось, по итогам прошлого года чистый убыток или нулевую прибыль показали 24 500 российских компаний против 15 400 в 2019 г. Без прибыли год закрыли год 18% компаний (в 2019 г. — 12%). В выборку вошли юрлица с годовой выручкой от 120 млн до 2 млрд руб., предоставившие отчетность в ФНС за 2019 и 2020 г.
При этом доля малого бизнеса, закрывшего год без прибыли, подскочила на 61% в 2020 г., среднего — на 40%. Наибольший урон понесли такие отрасли, как бытовые услуги (+122% компаний с убытками или нулевой прибылью), гостиничный бизнес и общепит (+102%), культура (+101%), строительство (+98%), торговля (+74%) и транспорт (+69%). Меньше всего потерь понесли компании из сфер недвижимости, добычи полезных ископаемых, образования, сельского хозяйства и утилизации отходов.
Среди самых пострадавших регионов оказались Кабардино-Балкария, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесия, Санкт-Петербург и Белгородская область.
По итогам первого полугодия 2021 г. доля убыточных крупных и средних предприятий в России составила 28,8%. Это минимальный показатель за всю историю наблюдений с 2004 г. При этом особый рост показала сырьевая отрасль, восстанавливающаяся от сниженного спроса во время пандемии.
В сентябре бизнес-обмудсмен Борис Титов сообщал, что из-за ограничительных мер по профилактике распространения COVID-19 остановили свою работу порядка 10% российских предприятий, а финансовые потери понесли более 70% компаний.
Правительство планирует с 15 ноября начать выплачивать малому и среднему бизнесу гранты в размере одного МРОТ на каждого занятого работника из-за нового режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Общий объем помощи составит 27 млрд руб., охват составит порядка 2 млн человек.