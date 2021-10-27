Доля убыточных российских компаний в пандемию увеличилось почти на 60%

Как выяснилось, по итогам прошлого года чистый убыток или нулевую прибыль показали 24 500 российских компаний против 15 400 в 2019 г. Без прибыли год закрыли год 18% компаний (в 2019 г. — 12%). В выборку вошли юрлица с годовой выручкой от 120 млн до 2 млрд руб., предоставившие отчетность в ФНС за 2019 и 2020 г.