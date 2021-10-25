Титов попросил власти поддержать не включенные в реестр МСП компании

20 октября Белоусов предложил президенту России Владимиру Путину восстановить кредитную программу «ФОТ 3.0», которая действовала с марта по июль текущего года. Согласно ей предприятия МСП смогут получить кредит на сумму, рассчитанную по формуле один МРОТ на одного сотрудника, умноженные на 12 месяцев. При этом на первые шесть месяцев компания освобождается от каких-либо платежей по займу. В течение последующих 12 месяцев ей нужно будет погасить ссуду равными долями. Ставка по кредиту составит 3% годовых. Условием программы является сохранение численности сотрудников на уровне 90% от изначального.