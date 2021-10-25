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Титов попросил власти поддержать не включенные в реестр МСП компании

Ведомости

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой распространить меры поддержки бизнеса на компании из пострадавших отраслей, которые не входят в реестр МСП. Об этом сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена.

«Прошу рассмотреть возможность оказания поддержки субъектам предпринимательской деятельности, не вошедшим в реестр МСП и осуществляющим деятельность в пострадавших отраслях в случае потери выручки за период ограничений в размере 30% и более», — говорится в документе.

Титов пояснил, что введение системы допуска в заведения и учреждения по QR-кодам, которые выдают людям, прошедшим вакцинацию от коронавируса, переболевшим COVID-19 в течение полугода и сделавшим ПЦР-тест в течение трех дней, привело к падению выручки в сфере услуг населению. Несмотря на это, предприниматели все равно должны выплачивать сотрудникам зарплаты, платить налоги, покрывать арендные и коммунальные платежи, подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Титов отметил, что компании вне реестра МСП «составляют существенную часть» российской экономики. Ввиду отсутствия поддержки таких предприятий возникает риск того, что десятки тысяч людей лишатся рабочих мест, указано в письме.

20 октября Белоусов предложил президенту России Владимиру Путину восстановить кредитную программу «ФОТ 3.0», которая действовала с марта по июль текущего года. Согласно ей предприятия МСП смогут получить кредит на сумму, рассчитанную по формуле один МРОТ на одного сотрудника, умноженные на 12 месяцев. При этом на первые шесть месяцев компания освобождается от каких-либо платежей по займу. В течение последующих 12 месяцев ей нужно будет погасить ссуду равными долями. Ставка по кредиту составит 3% годовых. Условием программы является сохранение численности сотрудников на уровне 90% от изначального.

Также первый вице-премьер предложил предоставлять субъектам МСП единовременные гранты. Их объем будет рассчитываться как один МРОТ на одного занятого. По словам Белоусова, средства смогут получить компании из ряда отраслей — спорта, гостиничного бизнеса, общепита, сферы дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других.

По словам первого вице-премьера, суточное падение кассовых оборотов предприятий из пострадавших отраслей ввиду ограничений, действующих во время пандемии коронавируса, составляет примерно 25-30%. В целом по стране ежесуточные потери бизнеса оцениваются примерно в 4 млрд руб. 

Ранее по теме: Белоусов предложил предоставить гранты бизнесу из пострадавших отраслей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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