Белоусов предложил предоставить гранты бизнесу из пострадавших отраслей
Первый вице-премьер Андрей Белоусов предложил президенту России Владимиру Путину предоставить компаниям малого и среднего бизнеса из пострадавших от пандемии коронавируса отраслей единовременные гранты. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24». Глава государства в ответ поручил правительству реализовать озвученные инициативы.
«В пострадавших отраслях, где представлены в основном предприятия малого и среднего бизнеса, так же, как мы это делали весной прошлого года, осуществить единовременную выплату грантов в объеме один МРОТ на одного занятого», — сказал Белоусов.
Гранты смогут получить компании из ряда отраслей — спорта, гостиничного бизнеса, общепита, сферы дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других, пояснил Белоусов. На реализацию меры потребуется около 27 млрд руб., она охватит примерно 2 млн человек. Предполагается, что гранты позволят компаниям покрыть приблизительно половину выпадающей выручки.
По мнению Белоусова, средства должны предоставляться предприятиям по «заявительному принципу». Компании смогут подать заявку дистанционного через Федеральную налоговую службу. Белоусов предложил осуществлять прием документов с 1 ноября по 15 декабря, а средства предоставлять с 15 ноября по 31 декабря. Предполагается, что деньги поступят организации через 8 рабочих дней после поступления от нее заявления.
В качестве еще одной меры поддержки Белоусов предложил восстановить кредитную программу «ФОТ 3.0», которая действовала с марта по июль текущего года. Согласно ей предприятия МСП смогут получить кредит на сумму, рассчитанную по формуле один МРОТ на одного сотрудника, умноженные на 12 месяцев. При этом первые шесть месяцев компания будет свободна от каких-либо платежей по займу. В течение последующих 12 месяцев ей нужно будет погасить ссуду равными долями. Ставка по кредиту составит 3% годовых.
При этом Белоусов заявил, что предоставление кредитов нужно «увязать» с необходимостью сохранения численности сотрудников. Так, на протяжении всего срока обслуживания ссуды компания не должна уволить более 10% работников. Это требование пропишут в кредитных договорах. При нарушении данного условия предприятие «выпадет» из льготной программы и будет вынуждено возвращать заем по полной ставке примерно в 10% годовых.
Белоусов пояснил, что гранты позволят компенсировать траты предприятий на выплату заработных плат. При этом кредиты помогут с уплатой налогов, аренды и коммунальных платежей. Охват второй из мер, по оценке правительства, составит примерно 1,2 млн человек.
Белоусов отметил, что суточное падение кассовых оборотов предприятий из пострадавших отраслей ввиду ограничений, действующих во время пандемии коронавируса, составляет примерно 25-30%. В Москве, когда посетить заведения общепита можно было только по QR-коду, подтверждающему прохождение вакцинации от COVID-19, факт перенесения этой болезни или наличие отрицательного ПЦР-теста, падение было примерно в 35%.
«В целом по стране потери оцениваются примерно в 4 млрд руб. в сутки. Соответственно, в расчете на двухнедельную паузу, на двухнедельные рабочие дни — это порядка 60 млрд руб.», — сказал Белоусов, добавив, что в этой оценке не учитывается сфера непродовольственной торговли.
Сегодня Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой ввести по всей стране режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы из-за ситуации с коронавирусом. В регионах с наиболее сложной ситуацией режим нерабочих дней может начаться уже 23 октября.