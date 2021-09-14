Доля убыточных предприятий в России упала до исторического минимума

Доля крупных и средних предприятий России, которые работают в убыток, по итогам первого полугодия 2021 г. составила 28,8%, что является минимальным показателем за всю историю наблюдений, ведущихся с 2004 г. Об этом говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, которое есть в распоряжении «Ведомостей».