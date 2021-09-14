Доля убыточных предприятий в России упала до исторического минимума
Доля крупных и средних предприятий России, которые работают в убыток, по итогам первого полугодия 2021 г. составила 28,8%, что является минимальным показателем за всю историю наблюдений, ведущихся с 2004 г. Об этом говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, которое есть в распоряжении «Ведомостей».
За январь-июнь около 39 200, или 71,2% российских предприятий, кроме малого бизнеса, банков, страховых компаний и госучреждений, получили прибыль совокупно в 13,27 трлн руб. Доля прибыльных организаций выросла на 6,5 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. При этом убыточные компании, которых зафиксировано 15 800, потеряли в целом 1,67 трлн руб.
«Спрос на продукцию и обороты предприятий восстанавливаются, особенно впечатляющие результаты демонстрируют сырьевые компании. С учетом веса этого сектора в российской экономике совокупная прибыль бизнеса взмыла вверх. Но эти деньги распределяются по отраслям и регионам неравномерно», — заявила президент Finexpertiza Global Елена Трубникова.
Эксперты указали, что, несмотря на общую положительную динамику в стране, в 49 из 85 российских регионах доля убыточных предприятий превосходит средний показатель. Наиболее высока она в Чукотском автономном округе — 56,4%. Большие значения зафиксированы также в Астраханской области (49,5%), Еврейской автономной области (49,1%), Ненецком автономном округе (48,9%), Калмыкии (47,2%), Северной Осетии (46,8%), Магаданской области (45,7%), Забайкальском крае (44,1%), Тверской (43,9%) и Сахалинской областях (43,6%).
В то же время топ-10 регионов с наибольшей долей прибыльных компаний возглавили Вологодская область и Чечня — 78,8% и 78,6% соответственно. За ними следуют Белгородская (77,9%) и Воронежская области (77,8%), Санкт-Петербург (76,9%), Татарстан (76,8%), Ингушетия (76,5%), Кировская (76,5%) и Московская области (76,4%), а также Чувашия (75,1%).
Если смотреть по отраслям, то большинство из них завершили первое полугодие с прибылью. Меньше всего убыточных компаний в сфере оптовой и розничной торговли — 16,3%, а также в сельском хозяйстве (21,2%) и образовании (24,3%).
В то же время убыток по итогам января-июня зафиксирован почти у половины — 47,8% —компаний из области водоснабжения и утилизации отходов. В сфере электро- и газоснабжения эта доля составляет 44,3%, а профессиональной, научной и технической деятельности — 41,3%.