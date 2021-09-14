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Экономика

Доля убыточных предприятий в России упала до исторического минимума

Ведомости

Доля крупных и средних предприятий России, которые работают в убыток, по итогам первого полугодия 2021 г. составила 28,8%, что является минимальным показателем за всю историю наблюдений, ведущихся с 2004 г. Об этом говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, которое есть в распоряжении «Ведомостей».

За январь-июнь около 39 200, или 71,2% российских предприятий, кроме малого бизнеса, банков, страховых компаний и госучреждений, получили прибыль совокупно в 13,27 трлн руб. Доля прибыльных организаций выросла на 6,5 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. При этом убыточные компании, которых зафиксировано 15 800, потеряли в целом 1,67 трлн руб.

«Спрос на продукцию и обороты предприятий восстанавливаются, особенно впечатляющие результаты демонстрируют сырьевые компании. С учетом веса этого сектора в российской экономике совокупная прибыль бизнеса взмыла вверх. Но эти деньги распределяются по отраслям и регионам неравномерно», — заявила президент Finexpertiza Global Елена Трубникова.

Эксперты указали, что, несмотря на общую положительную динамику в стране, в 49 из 85 российских регионах доля убыточных предприятий превосходит средний показатель. Наиболее высока она в Чукотском автономном округе — 56,4%. Большие значения зафиксированы также в Астраханской области (49,5%), Еврейской автономной области (49,1%), Ненецком автономном округе (48,9%), Калмыкии (47,2%), Северной Осетии (46,8%), Магаданской области (45,7%), Забайкальском крае (44,1%), Тверской (43,9%) и Сахалинской областях (43,6%).

В то же время топ-10 регионов с наибольшей долей прибыльных компаний возглавили Вологодская область и Чечня — 78,8% и 78,6% соответственно. За ними следуют Белгородская (77,9%) и Воронежская области (77,8%), Санкт-Петербург (76,9%), Татарстан (76,8%), Ингушетия (76,5%), Кировская (76,5%) и Московская области (76,4%), а также Чувашия (75,1%).

Если смотреть по отраслям, то большинство из них завершили первое полугодие с прибылью. Меньше всего убыточных компаний в сфере оптовой и розничной торговли — 16,3%, а также в сельском хозяйстве (21,2%) и образовании (24,3%).

В то же время убыток по итогам января-июня зафиксирован почти у половины — 47,8% —компаний из области водоснабжения и утилизации отходов. В сфере электро- и газоснабжения эта доля составляет 44,3%, а профессиональной, научной и технической деятельности — 41,3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных