Беспилотные такси General Motors могут появиться в США в 2022 году

Cruise была основана в 2013 г. в Сан-Франциско, спустя три года стартап купила General Motors за $1 млрд. В начале 2020 г. Cruise представила свой первый серийный электрокар для совместных поездок без водителя, который вмещает от четырех до шести человек. В апреле стало известно, что компания запустит похожий проект в Дубае к 2023 г. До 2030 г. Cruise планирует поставить в эмират 4000 беспилотников Origin.