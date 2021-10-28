Беспилотные такси General Motors могут появиться в США в 2022 году
Крупнейший американский автопроизводитель General Motors (GM) рассчитывает запустить в работу беспилотные такси Cruise в США уже в 2022 г. Об этом рассказала генеральный директор компании Мэри Барра во время обсуждения итогов III квартала текущего года.
В компании «вполне уверены», что услуга будет доступна клиентам в следующем году, сказала Барра. Ранее в октябре Дэн Амманн, гендиректор Сruise (подразделение беспилотных автомобилей GM), сообщал о планах запустить такси без водителей в Сан-Франциско.
В прошлом году компания начала тестировать беспилотные такси в Сан-Франциско, а в сентябре вместе с Waymo (принадлежит материнской компании Google, Alphabet) получила разрешение на перевозку пассажиров без водителя по городу от Калифорнийского департамента транспортных средств. Теперь обеим компаниям нужно получить одобрение комиссии штата по коммунальным предприятиям. Еще один конкурент в области беспилотных шаттлов — Lyft, который планирует запустить услуги беспилотного такси в США с помощью Hyundai.
Cruise была основана в 2013 г. в Сан-Франциско, спустя три года стартап купила General Motors за $1 млрд. В начале 2020 г. Cruise представила свой первый серийный электрокар для совместных поездок без водителя, который вмещает от четырех до шести человек. В апреле стало известно, что компания запустит похожий проект в Дубае к 2023 г. До 2030 г. Cruise планирует поставить в эмират 4000 беспилотников Origin.
В среду, 27 октября, GM представила финансовую отчетность за III квартал. Чистая прибыль корпорации за этот период упала на 40% до $2,4 млрд, а выручка — почти на четверть до $26,8 млрд. Как указал концерн, поставки автомобилей за июль — сентябрь сократились на 27% до 1,3 млн шт. на фоне сокращения производства из-за продолжающегося дефицита полупроводников. Несмотря на то что результаты оказались немного выше ожиданий аналитиков, акции компании потеряли более 5% на новостях.