ЦИАН на IPO может быть оценен в $1 млрд
Российский сервис по поиску жилья опубликовал проспект к IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), следует из данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
В проспекте сказано, что компания намерена разместить 18,2 млн американских депозитарных акций (ADS) по цене от $13,5 до $16 за штуку. В случае если банки реализуют опцион андеррайтеров в первые 30 дней после публичного размещения, объем выпущенных бумаг составит 20,9 млн.
Организаторами размещения выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, Райффайзенбанк, «Тинькофф банк», «ВТБ капитал» и BofA Securities.
По итогам IPO в обращении окажутся 69,4 млн ADS ЦИАН. Исходя из диапазона размещения, компания может быть оценена в $930 млн — $1,1 млрд. Всего ЦИАН планирует привлечь $54,6-64,7 млн, а продающие акционеры — от $191,3 млн до $226,7 млн (без учета опциона). Продающими акционерами выступят структуры фонда Elbrus Capital, Goldman Sachs, основателя ЦИАН Дмитрия Демина и бывшего руководителя сервиса Сергея Осипова. Если опцион будет реализован, сумма вырастет на $36,9-43,7 млн соответственно.
ЦИАН является одним из крупнейших в России сервисов по поиску недвижимости. Его основные акционеры — Elbrus Capital и Goldman Sachs. Долями в компании также владеют ее менеджмент и основатель Дмитрий Демин.
По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка сервиса в 2020 г. составила 4,1 млрд руб. Это почти на 14% больше, чем годом ранее. При этом чистая прибыль компании достигла 67,6 млн руб. против убытка в 597,3 млн в 2019 г.
В январе этого года представитель одного из акционеров сервиса, партнер инвестфонда Elbrus Capital Дмитрий Крюков рассказал Bloomberg, что компания может выйти на IPO в США в 2022 г. Он уточнил тогда, что ЦИАН могут оценить примерно в $1 млрд.