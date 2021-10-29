Совладельца «Б.Ю.Александров» Изачика объявили в международный розыск
Совладелец и сооснователь ГК «Ростагроэкспорт» (производит сырки под брендом «Б.Ю.Александров») Юрий Изачик объявлен в международный розыск в рамках уголовного дела о принуждении к совершению сделки (ч. 2 ст. 179 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В розыск по этому делу также объявлен предприниматель Леонид Белиловский.
«Следствием вынесено постановление о признании Изачика и Белиловского обвиняемыми по ч. 2 ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения организованной группой). Затем они были объявлены в федеральный и международный розыск», — сказал собеседник агентства. По его словам, Изачик владел 100% долей в уставном капитале этой компании, уточнил источник.
О поступлении ходатайств о заочном аресте объявленных в розыск сообщается на официальном сайте Мосгорсуда. Пока они просто зарегистрированы, одно дело назначено к рассмотрению на 1 ноября в Тверском районном суде.
Позже адвокат Юрия Изачика Светлана Мальцева сообщила «Ведомостям», что следствию известно о местонахождении бизнесмена. По ее словам, он находится на лечении в США и по состоянию здоровья не может сейчас лично участвовать в деле. «Объявление его в розыск, вероятно преследует обратную цель: сделать невозможным его возвращение на родину для защиты от несправедливых обвинений», — сказала адвокат.
Адвокат Белиловского Николай Яшин заявил, что «гражданско-правовой спор пытаются разрешить с помощью Уголовного кодекса». «Всем очевидно, что конфликт носит корпоративный характер. Но правоохранительные органы с удовольствием подключаются к нему, подбирая статьи практически наугад», — отметил Яшин.
Ранее Изачик подал два иска в Арбитражный суд Московской области к топ-менеджерам компании Сергею Бабаченко, Валентине Кшенниковой, Галине Макаровой, Марине Резниковой и Нелли Храпуновой. Он пытается признать недействительным договор дарения, которым он передал 85% из 100% своей доли в «Ростагрокомплексе» (основная операционная компания ГК «Ростагроэкспорт») ответчикам, сообщали «Ведомости».
«Ростагрокомплекс» входит в ГК «Ростагроэкспорт», которая была основана в 1995 г. Борисом Александровым, Юрием Изачиком и Леонидом Микиртумовым. ГК объединяет три производственных предприятия в Подмосковье, Саратове и Калининграде, на которых изготавливают кисломолочную продукцию и глазированные сырки. Самый известный бренд компании – «Б.Ю. Александров».
В ноябре прошлого года президент и сооснователь компании Борис Александров умер, после чего в компании начался корпоративно-наследственный спор. Сам Александров долей в компании не владел, основным владельцем выступал Юрий Изачик, доли также были распределены между членами его семьи и топ-менеджментом. При этом Александров был владельцем одноименного товарного знака, и за две недели до смерти право владения было передано его дочери – Екатерине Александровой.
Изачик, по данным «СПАРК-Интерфакса», владел 100% «Ростагрокомплекса» с момента его основания и до 16 сентября 2021 г. Но спустя несколько месяцев после смерти президента и сооснователя группы Бориса Александрова Бабаченко, Кшенникова, Макарова, Резникова и Храпунова предложили Изачику разделить доли в бизнесе. В итоге Изачик подписал договор дарения, и топ-менеджерам было передано по 17% в «Ростагрокомплексе», а доля Изачика сократилась со 100 до 15%, следует из текста искового заявления.
Изачик оспорил в суде действительность договора дарения спустя несколько дней после того, как стало известно, что инвестподразделение «Альфа-групп» Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева А1 направило оферту о выкупе долей совладельцам ГК «Ростагроэкспорт». А1 направила оферту наследникам Бориса Александрова – Ольге, Екатерине, Константину Александровым и Наталье Кокоте, Юрию Изачику, а также вышеупомянутым топ-менеджерам Бабаченко, Кшенниковой, Макаровой, Резниковой и Храпуновой. Каждому из адресатов, владеющих активами или правами на бренды «Ростагроэкспорт» и «Б.Ю. Александров», предложено выкупить принадлежащие им доли и права за равные денежные суммы. Как сообщала газета «Коммерсантъ» 6 октября, весь бизнес «Ростагроэкспорта» оценивался в $50 млн. Источники газеты сообщали, что продать свои доли и выйти из бизнеса готовы не все акционеры, поэтому на принятие оферты А1 шансов мало.
Представитель А1 сообщал «Ведомостям», что пока рано подводить итоги переговоров, поскольку срок оферты истекает 3 ноября. «Переговоры ведутся интенсивно», – отметил представитель инвестподразделения.