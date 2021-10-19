Совладелец производителя «Б.Ю. Александров» потребовал вернуть 85% компании

Совладелец компании «Ростагроэкспорт», выпускающей сырки «Б.Ю. Александров», Юрий Изачик подал два иска в Арбитражный суд Московской области к топ-менеджерам компании Сергею Бабаченко, Валентине Кшенниковой, Галине Макаровой, Марине Резниковой и Нелли Храпуновой, свидетельствуют данные картотеки дел. Изачик пытается признать недействительным договор дарения, которым он передал 85% из 100% своей доли в «Ростагрокомплексе» (основная операционная компания ГК «Ростагроэкспорт») ответчикам. Это следует из искового заявления, с которым ознакомились «Ведомости». Подлинность подтвердил источник, близкий к одной из сторон судебного спора.